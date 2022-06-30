  • 28°C
香港時間 : 2022630日 (四) 10:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股七一假前料靠穩  留意多隻新股招股、天氣狀況及七一假期最新交通安排

股市 08:50 2022/06/30

分享：

分享：

港股於「七一」回歸假期前料表現靠穩，恒生指數於22000點水平上落。多隻新股招股正進行中，包括名創優品 （09896） 今日起招股，入場費4464.5元。速覽ET開市精點↓↓

今早《ET開市直擊》洪艾爾、曾啟邦即市分析市況

1.恒指七一假前　恒指黑期升約80點

2.名創優品今日起招股入場費4464.5元

3.騰訊連續兩日回購　斥資又3億元

4.一圖睇晒長沙灣佳悅400萬以下單位有幾個

5.天文台發出一號戒備信號　周四中午前維持

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

==6月29日＝＝

港股期結日，大市低開293點後反覆向下，午後曾跌逾500點，恒生指數收報21996點，跌422點，失守22000，成交1608億元。恒生科技指數跌3.3%，報4937點。阿里巴巴  （09988）  跌3%；美團  （03690）  跌逾2%；車股下挫，蔚來  （09866）  跌逾11%；吉利  （00175）  跌逾8%；比亞迪  （01211）  跌近半成。速覽ET開市精點↓↓

1.恒生指數跌422點又失22000 阿里巴巴跌3% 車股下挫、蔚來挫逾11%

2.京東重續與騰訊3年戰略合作　發17億元新股予騰訊找數

3.偉立控股2372暗盤收升8%　天潤雲2167暗盤收跌16%

4.習近平武漢考察談防疫：寧可暫影響一點經濟 「躺平」後果不堪設想

5.特朗普被指想親臨國會暴亂現場 一度出手搶軚盤

6.「特別．愛增值」第6期計劃7月1日起申請　出席率達6成可獲發津貼、每月最高5,800元

7.中小型銀行上調H按鎖息上限料為加息周期前奏

8.富士康大規模招聘趕iPhone 14進度　新人獎金逾萬港元

 

重溫《ET開市直擊》譚凱韻、唐牛為你即時分析市況

==6月28日（二）==

內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」，港股午後轉升，恒生指數升189點，收報22418點，成交1759億元。恒生科技指數升0.6%，報5103點。騰訊  （00700）  大股東Nasper表明計劃沽售股票後，股價再跌逾3%；小米  （01810）  升逾3%；濠賭造好，金沙  （01928）  升逾11%，銀娛  （00027）  升近8%；國泰  （00293）  升逾6%破頂。。速覽ET開市精點↓↓

1.內地入境檢疫期減半、恒生指數升189點 濠賭股造好金沙升逾11%

2.年初起計人均虧損34411元　股票基金中僅港股基金錄正回報

3.Naspers疑上周搬335億騰訊大貨到高盛倉位 若須悉數沽出萬億騰訊要花費多少年？

4.單日增1085幢確診大廈 日出康城、黃埔花園單日冋錄增10幢疫廈（6月27日更新、附疫廈名單）

5.內地入境隔離縮短至「7+3」 滬指收升0.9%站上3400點

6.美國德州貨櫃車現數十具屍體 料為人蛇偷渡焗死

7.東鐵綫會展站6月30日清晨關閉　翌日下午2時重開

重溫《ET開市直擊》譚凱韻、聶振邦為你即市分析市況

==6月27日（一）==

恒生科指升逾5%。可是，在中午休市時段，騰訊  （00700）  預告遭大股東減持，股價午後即轉挫1%。大市升幅亦見收窄。恒指最後收升510點，報22229點，恒生科指升4.7%，報5072點，重上五千關。手機股受追捧，小米  （01810）  、舜宇  （02382）  、比亞迪電子  （00285）  升9至15%。速覽今早ET開市精點↓↓

最新：

1.恒指收市升510點 手機股熱炒

2.為何Naspers近年數度反口沽貨騰訊？

3.快狗打車GOGOX次日跌逾一成 市值失100億元

4.現行社交距離措施延長至7.13 生效至新一屆政府任期

5.G7峰會提出基建倡議 外交部：反對抹黑「一帶一路」

6.世銀行長：部分國難逃經濟衰退 美聯儲不應只加息抗通脹

7.國際清算銀行籲各央行果斷加息以取得軟著陸

8.社區的群體免疫有一定水平 料長假期疫情不會有爆發性上升

9.重溫《開市追揸沽》譚凱韻、譚智樂為你即時分析市況

 

欄名 : ET新聞精點

最新專欄文章 更多

港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
2022/06/23
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
2022/06/17
港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%
港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點　科指倒升阿里巴巴9988彈近2%
2022/06/10
港股跌幅收窄恒指半日跌40點報21828點　科指倒升阿里巴巴9988彈近2%
港股造好恒指收報22014點　阿里巴巴（09988）漲逾1成近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清
2022/06/08
港股造好恒指收報22014點　阿里巴巴（09988）漲逾1成近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清
港股報跌科技股逆市升　日圓失6算專家料未跌夠＋澳央行大幅加息澳元滙價波動
2022/06/07
港股報跌科技股逆市升　日圓失6算專家料未跌夠＋澳央行大幅加息澳元滙價波動
個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 航運股 騰訊 阿里巴巴 香港

上一篇文章

【ET開市直擊】展望下半年港股、美股前景 有咩心水股推介？（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

回歸25年系列│香港如何成為國際創新科技中心？「北都」＋「河套」你要知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【快狗打車】GOGOX上市至今累跌近4成　上市前C輪投資者齊損手、交銀資管數碼港賬面虧損
【快狗打車】GOGOX上市至今累跌近4成　上市前C輪投資者齊損手、交銀資管數碼港賬面虧損
【科技股女股神】Cathie Wood：美國經濟已進入衰退　不足一個月內改口認錯、指錯看通脹嚴重性和持久性
【科技股女股神】Cathie Wood：美國經濟已進入衰退　不足一個月內改口認錯、指錯看通脹嚴重性和持久性
【開市9點半】七一回歸前好消息　「ETF通」下周一啟動　內地入境隔離檢疫放寬至「7+3」
【開市9點半】七一回歸前好消息　「ETF通」下周一啟動　內地入境隔離檢疫放寬至「7+3」
【美股收市】債息回落 道指升82點 納指標指微跌
【美股收市】債息回落 道指升82點 納指標指微跌
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升82點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升82點（不斷更新）
【防疫措施】習近平：搞集體免疫、躺平防控後果不堪設想　堅持動態清零
【防疫措施】習近平：搞集體免疫、躺平防控後果不堪設想　堅持動態清零
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款