恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
港股七一假期前，大市反覆跌逾百點。恒生指數低開79點，早段曾轉升百點，惟上升動力不足，午後跌逾200點，恒生指數跌137點，報21859點，成交1514.7億元。恒生科技指數跌1.4%，報4870點。美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌近3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；商湯 （00020） 挫46%。
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1.恒指七一假前跌137點 商湯破底挫逾46% ATM跌2%至4%
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【香港回歸25周年系列】創科投資 創造機遇
==6月29日＝＝
港股期結日，大市低開293點後反覆向下，午後曾跌逾500點，恒生指數收報21996點，跌422點，失守22000，成交1608億元。恒生科技指數跌3.3%，報4937點。阿里巴巴 （09988） 跌3%；美團 （03690） 跌逾2%；車股下挫，蔚來 （09866） 跌逾11%；吉利 （00175） 跌逾8%；比亞迪 （01211） 跌近半成。速覽ET開市精點↓↓
1.恒生指數跌422點又失22000 阿里巴巴跌3% 車股下挫、蔚來挫逾11%
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==6月28日（二）==
內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」，港股午後轉升，恒生指數升189點，收報22418點，成交1759億元。恒生科技指數升0.6%，報5103點。騰訊 （00700） 大股東Nasper表明計劃沽售股票後，股價再跌逾3%；小米 （01810） 升逾3%；濠賭造好，金沙 （01928） 升逾11%，銀娛 （00027） 升近8%；國泰 （00293） 升逾6%破頂。。速覽ET開市精點↓↓
1.內地入境檢疫期減半、恒生指數升189點 濠賭股造好金沙升逾11%
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==6月27日（一）==
恒生科指升逾5%。可是，在中午休市時段，騰訊 （00700） 預告遭大股東減持，股價午後即轉挫1%。大市升幅亦見收窄。恒指最後收升510點，報22229點，恒生科指升4.7%，報5072點，重上五千關。手機股受追捧，小米 （01810） 、舜宇 （02382） 、比亞迪電子 （00285） 升9至15%。速覽今早ET開市精點↓↓
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欄名 : ET新聞精點