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恒指七一假前低開79點後反覆轉升　騰訊軟、京東穩 商湯破底曾瀉五成

股市 08:50 2022/06/30

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港股七一假期前，大市續軟，恒生指數開報21917點，跌79點。恒生科技指數跌0.7%，報4903點。騰訊  （00700）  、美團  （03690）  跌逾1%；京東  （09618）  升0.2%；港交所  （00388）  升0.6%；商湯  （00020）  挫近15%。速覽ET開市精點↓↓

1.恒指七一假前低開79點後反覆轉升 騰訊軟 京東穩 商湯破底曾瀉五成

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【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

==6月29日＝＝

港股期結日，大市低開293點後反覆向下，午後曾跌逾500點，恒生指數收報21996點，跌422點，失守22000，成交1608億元。恒生科技指數跌3.3%，報4937點。阿里巴巴  （09988）  跌3%；美團  （03690）  跌逾2%；車股下挫，蔚來  （09866）  跌逾11%；吉利  （00175）  跌逾8%；比亞迪  （01211）  跌近半成。速覽ET開市精點↓↓

1.恒生指數跌422點又失22000 阿里巴巴跌3% 車股下挫、蔚來挫逾11%

2.京東重續與騰訊3年戰略合作　發17億元新股予騰訊找數

3.偉立控股2372暗盤收升8%　天潤雲2167暗盤收跌16%

4.習近平武漢考察談防疫：寧可暫影響一點經濟 「躺平」後果不堪設想

5.特朗普被指想親臨國會暴亂現場 一度出手搶軚盤

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7.中小型銀行上調H按鎖息上限料為加息周期前奏

8.富士康大規模招聘趕iPhone 14進度　新人獎金逾萬港元

 

重溫《ET開市直擊》譚凱韻、唐牛為你即時分析市況

==6月28日（二）==

內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」，港股午後轉升，恒生指數升189點，收報22418點，成交1759億元。恒生科技指數升0.6%，報5103點。騰訊  （00700）  大股東Nasper表明計劃沽售股票後，股價再跌逾3%；小米  （01810）  升逾3%；濠賭造好，金沙  （01928）  升逾11%，銀娛  （00027）  升近8%；國泰  （00293）  升逾6%破頂。。速覽ET開市精點↓↓

1.內地入境檢疫期減半、恒生指數升189點 濠賭股造好金沙升逾11%

2.年初起計人均虧損34411元　股票基金中僅港股基金錄正回報

3.Naspers疑上周搬335億騰訊大貨到高盛倉位 若須悉數沽出萬億騰訊要花費多少年？

4.單日增1085幢確診大廈 日出康城、黃埔花園單日冋錄增10幢疫廈（6月27日更新、附疫廈名單）

5.內地入境隔離縮短至「7+3」 滬指收升0.9%站上3400點

6.美國德州貨櫃車現數十具屍體 料為人蛇偷渡焗死

7.東鐵綫會展站6月30日清晨關閉　翌日下午2時重開

重溫《ET開市直擊》譚凱韻、聶振邦為你即市分析市況

==6月27日（一）==

恒生科指升逾5%。可是，在中午休市時段，騰訊  （00700）  預告遭大股東減持，股價午後即轉挫1%。大市升幅亦見收窄。恒指最後收升510點，報22229點，恒生科指升4.7%，報5072點，重上五千關。手機股受追捧，小米  （01810）  、舜宇  （02382）  、比亞迪電子  （00285）  升9至15%。速覽今早ET開市精點↓↓

最新：

1.恒指收市升510點 手機股熱炒

2.為何Naspers近年數度反口沽貨騰訊？

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7.國際清算銀行籲各央行果斷加息以取得軟著陸

8.社區的群體免疫有一定水平 料長假期疫情不會有爆發性上升

9.重溫《開市追揸沽》譚凱韻、譚智樂為你即時分析市況

 

欄名 : ET新聞精點

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