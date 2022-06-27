  • 31°C
香港時間 : 2022627日 (一) 10:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指升逾500點升穿二萬二　科指升4%、小米升9%　信義光能挫3%

股市 10:40 2022/06/27

分享：

分享：

美股上周五造好，帶動恒指上升，期指將於今周結算。恒指今日開市升257點後走高，現升逾500點，升穿二萬二關，並創近三個月高。恒生科指升4%，重上五千關，小米 （01810） 大升9%，阿里巴巴 （09988） 升逾4%。內需股走強，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 、海底撈 （06862） 均升逾6%，惟信義光能 （00968） 發盈警，股價挫4%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

    點擊圖片放大
    +8
    +7

即市走勢：

【10：40】樂透互娛 （08198） 復牌後瀉12%，報0.405元。

【10：38】比亞迪電子 （00285） 升幅擴大至18%，高見23.95元，創4個月高。

【10：30】恒生科指升4%，報5043點，重上五千關。

【10：28】天譽置業逾期未付3.4億貸款及利息，天譽置業卻由跌近3%，現轉升3%，報0.106元。

【10：20】小鵬 （09868） 由升逾3%轉跌，現跌0.4%。

【10：14】【電動車】理想汽車無視好消息反挫5%　新SUV L9首72小時收逾3萬輛訂單

【10：11】【業績︱燃氣股】中國燃氣插9%　全年度核心溢利少賺22%、末期息45仙　現價股息率達5厘

【10：07】小米 （01810） 追落後，現升6.7%，創近兩個月高。

【10：05】濠賭股抽升，金沙 （01928） 、永利澳門 （01128） 、新濠 （00200） 均升逾6%，澳博 （00880） 升5%，銀娛 （00027） 及美高梅 （02282） 升逾3%。

【09：58】恒生科指升3%，報4988點，創逾3個月高。平安好醫生 （01833） 升7.1%，比亞迪電子 （00285） 、京東健康 （06618） 、阿里健康 （00241） 升4至7%。

【09：55】VICON HOLDINGS （03878） 繼上周五急挫37.6%後，現再大跌74%，報0.31元，創一年低，此前兩個月累升逾2倍。

【09：42】內需股走強，除海底撈外，九毛九 （09922） 及呷哺呷哺 （00520） 升近7%；安踏 （02020） 及李寧 （02331） 升近4%。

【09：39】汽車股繼續走強，比亞迪 （01211） 升2.6%，報318.6元。吉利 （00175） 再升4.3%，報18.74元，四日累升24%。蔚來 （09866） 升2.1%，小鵬 （09868） 升3.2%，不過，理想 （02015） 有好消息支持卻跌1%。
【電動車】理想：新SUV L9首72小時收逾3萬輛訂單

【09：34】海底撈 （06862） 現升6.8%，報17.16元，為升幅最大藍籌。

【09：30】恒指開市初段一度升逾330點，高見22050點，重上二萬二關。

【09：27】快狗打車 （02246） 上市次日並未止跌，開市仍跌3%，報16.22元。

【09：25】信義光能 （00968） 開市挫4.4%，報12.54元。信義玻璃 （00868） 跌1.3%，報17.96元。

【盈警盈喜】信義系發盈警　信義光能料中期純利倒退至少33%、信義玻璃料少賺逾35%

【09：20】恒指開市升257點，報21976點。阿里巴巴 （09988） 升3%，港交所 （00388） 升3.7%。

【股價異動】新東方在綫月內升4倍終發公告　提醒「傳媒報導未經授權亦不代表公司觀點」

【09：16】恒指期貨現升234點，報21830點。

【08：48】樂透互娛 （08198） 復牌。

【08：47】恒指黑期現升168點，報21845點。

【08：28】【新股IPO】潤邁德2297今日起招股　入場費約6303元

【08：05】【新股IPO】魯商服務2376今日起招股　入場費約4000元

【06：00】【開市9點半】信義光能料中期純利倒退至少33%　理想汽車新車72小時錄逾3萬輛訂單

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁

編輯：姚卓然

港股 恒生指數 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【新股IPO】上市公司商會倡無收益科企港上市　梁嘉彰：散戶跟着學、跟上就買
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】高盛據報向投資者募集20億美元　擬在Celsius破產時低價收購資產
【加密貨幣】高盛據報向投資者募集20億美元　擬在Celsius破產時低價收購資產
【新股IPO】多隻新股趕半年結「尾班車」招股　一文看清孖展詳情（不斷更新）
【新股IPO】多隻新股趕半年結「尾班車」招股　一文看清孖展詳情（不斷更新）
【人民幣儲備】金管局等央行參與 「人民幣流動性安排」　由國際清算銀行與人行共同制定
【人民幣儲備】金管局等央行參與 「人民幣流動性安排」　由國際清算銀行與人行共同制定
【港股市況】恒指升逾500點升穿二萬二　科指升4%、小米升8%　信義光能挫4%
【港股市況】恒指升逾500點升穿二萬二　科指升4%、小米升8%　信義光能挫4%
【何猷龍旗下】香港仔飲食：珍寶海鮮舫過去9年累計營運虧損逾1億元　強調已盡力保存及救援
【何猷龍旗下】香港仔飲食：珍寶海鮮舫過去9年累計營運虧損逾1億元　強調已盡力保存及救援
【開市9點半】信義光能料中期純利倒退至少33%　理想汽車新車72小時錄逾3萬輛訂單
【開市9點半】信義光能料中期純利倒退至少33%　理想汽車新車72小時錄逾3萬輛訂單
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款