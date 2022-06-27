【恒指夜期+ADR】夜期跌89點　騰訊ADR偏軟（不斷更新）

美股乏力，夜期跟隨偏軟，跌89點，騰訊 （00700） 大股東Nasper表明計劃沽售股票後，騰訊ADR偏軟，阿里美股低港1.6%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 51.98 +0.4% 美團ADR 203.46 -0.7% 騰訊ADR 376.17 -0.5% 阿里巴巴美股 116.20 -1.6%

19億北水掃港交所、18億沽騰訊

北水連續第13日個交易日吸資，今日單日淨吸42.6億元。個股方面，七一回歸25周年前夕，市場憧憬內地或有更多金融開放措施，港交所 （00388） 除了彈7%，亦獲北水吸資19億元。另外，吉利 （00175） 吸資8.7億元，快手 （01024） 亦吸7.1億元。淨流出方面，騰訊 （00700） 遭北水淨沽18.3億元。

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美股上周五造好，帶動恒指上升，期指將於今周結算。恒指今日開市旋即走高，一度高見22414點，曾升695點，升穿二萬二關，並創近三個月高。恒生科指升逾5%。可是，在中午休市時段，騰訊 （00700） 預告遭大股東減持，股價午後即轉挫1%。大市升幅亦見收窄。恒指最後收升510點，報22229點，恒生科指升4.7%，報5072點，重上五千關。手機股受追捧，小米 （01810） 、舜宇 （02382） 、比亞迪電子 （00285） 升9至15%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 118.10 +3.7 +62 34 美團 205.00 +3.5 +55 -44 港交所 400.20 +7.0 +54 40 藥明生物 76.65 -0.7 -3 78 信義光能 12.32 -6.1 -6 22 騰訊 378.20 -1.6 -28 13

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

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即市走勢：

【18：30】恒指夜期跌46點，報22150點。

【16：10】恒指收升510點，報22229點，成交2000億元。恒生科指升4.7%，報5072點。騰訊 （00700） 轉跌1.6%，報378.2元。手機股依然強勢，小米 （01810） 、舜宇 （02382） 、比亞迪電子 （00285） 等升9至15%。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

【16：00】恒指U盤前升482點，報22201點，恒生科指升4.5%，報5063點。

【15：46】貝殼 （02423） 升8.4%，報52.65元，創上市新高，上市至今累升七成。

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【15：20】【下半年展望】花旗看好中資股下半年表現 料估值盈利雙雙回升

【15：15】恒指尾市升515點，報22235點，恒生科指升4.6%，報5068點。

【15：10】市場監管總局價監競爭局部署開展煤炭價格監督檢查工作，並以6月至9月為集中檢查期，嚴厲打擊哄抬價格、串通漲價等違法行為。煤炭股造好，神華 （01088） 、兗礦能源 （01171） 、中煤能源 （01898） 升4.7%至6.6%。鄭煤機 （00564） 更是大升兩成。

【15：05】【騰訊700】為何Naspers 近年數度反口沽貨騰訊？ 一文追綜騰訊南非大股東過去減持行動

【15：03】騰訊 （00700） 跌近2%，現跌1.8%，報377.2元，成交額達182億元。

【14：57】豆盟科技 （01917） 午後什大升40%，報0.084元，曾升1倍最高見0.12元。

【14：40】恒生科指升幅回順至4%，報5037點，企於5000關之上。

【14：18】【半新股】快狗打車GOGOX次日跌逾一成 市值失100億元

【14：01】港交所 （00388） 升7.9%，報403.8元，重上400關。

【13：58】【外匯加時】中國傳延長在岸人民幣外匯市場交易時間

【13：48】快狗打車 （02246） 跌幅擴大至10.3%，報15元，上市兩日跌三成。

【13：35】【港元拆息】HIBOR幾乎全線轉強 港滙今亞洲市早段一度低見7.8492

【13：33】中國心連心化肥 （01866） 曾升一成，午後回順升8.9%，報6.13元。公司公布首季收入增加約71%至53.9億元人民幣，純利按年升88%至約5.2億元人民幣。

【13：25】金陽新能源 （01121） 升逾30%，金陽新能源擬向IENERGY注資10.4萬澳元獲取51%控股權以拓展澳洲住宅家用光伏電站業務。

【13：20】新東方在綫 （01797） 跌11.3%，報16.48元。

【股價異動】新東方在綫月內升4倍終發公告 提醒「傳媒報導未經授權亦不代表公司觀點」

【13：14】恒指午後升幅收窄，現升461點，報22178點。

【13：06】京東 （09618） 午後一度升近8%，現升5.5%。

【京東9618】騰訊大股東Naspers旗下Prosus悉售獲派京東持股 套現逾286億港元

【13：02】騰訊 （00700） 預告遭大股東減持即轉挫0.6%，插至381元。

【12：49】騰訊 （00700） 午市收報400.2元，升4.2%。

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【12：40】【業績｜餐飲股】本港扒房Mr. Steak母企截至3月底全年轉蝕490萬 核數師發出非標準意見、持續經營能力有重大疑問

【12：08】【防疫措施】現行社交距離措施延長至7.13 橫跨71回歸假期、生效至新一屆政府任期

【12：00】恒指半日升684點，報22403點，成交額為1027億元。小米 （01810） 追落後大升12%，安踏 （02020） 、李寧 （02331） 亦升逾9%，港交所 （00388） 升逾6%，信義光能 （00968） 跌逾2%。

【11：53】吉利發布2021年可持續發展報告，首次披露2045年實現全鏈路碳中和目標。沃爾沃汽車計劃2030年成為100%純電車企，2040年實現全鏈路氣候中和；優行科技2023年實現運營碳中和，2035年實現全部出行訂單淨零排放；極星將於2030年推出氣候中和的產品，2040年實現氣候中和。

【11：44】【科網股】恒生科指彈逾半成 升幅最勁比亞迪電子漲18%、小米飆高逾1成

【11：40】手機設備股走強，舜宇 （02382） 升10%，瑞聲 （02018） 升7.6%，丘鈦 （01478） 升13.6%，比亞迪電子 （00285） 升18.3%。

【11：24】【科網反壟斷】市監局發布禁止壟斷協議規定諮詢 維持最多罰款10%銷售額安排

【11：13】港交所 （00388） 升幅擴大至6%，報396.8元。

【港交所388】瑞信上調港交所投資評級、受惠港股成交回升 憧憬七一好消息港交所逼400元

【11：01】【中國經濟】官媒《證券日報》：下半年經濟恢復步伐將加快 次季GDP預測增長1%至2%

【11：00】恒指升幅擴大至608點，報22327點，恒生科指一度升5%，高見5090點。

【10：55】贛鋒鋰業 （01772） 大升一成，公司A股（深：002460）公布派息方案，每10股派3元人民幣。

【10：45】恒生科技升4.6%，報5069點，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） ATM均升3%至4.8%。京東 （09618） 升4.5%，小米 （01810） 升近一成。

【10：40】樂透互娛 （08198） 復牌後瀉12%，報0.405元。

【10：38】比亞迪電子 （00285） 升幅擴大至18%，高見23.95元，創4個月高。

【10：33】港交所升4.9%，報392.6元。【新股IPO】上市公司商會倡無收益科企港上市 梁嘉彰：散戶跟着學、跟上就買

【10：30】恒生科指升4%，報5043點，重上五千關。

【10：28】天譽置業逾期未付3.4億貸款及利息，天譽置業卻由跌近3%，現轉升3%，報0.106元。

【10：20】小鵬 （09868） 由升逾3%轉跌，現跌0.4%。

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【10：11】【業績︱燃氣股】中國燃氣插9% 全年度核心溢利少賺22%、末期息45仙 現價股息率達5厘

【10：07】小米 （01810） 追落後，現升6.7%，創近兩個月高。

【10：05】濠賭股抽升，金沙 （01928） 、永利澳門 （01128） 、新濠 （00200） 均升逾6%，澳博 （00880） 升5%，銀娛 （00027） 及美高梅 （02282） 升逾3%。

【09：58】恒生科指升3%，報4988點，創逾3個月高。平安好醫生 （01833） 升7.1%，比亞迪電子 （00285） 、京東健康 （06618） 、阿里健康 （00241） 升4至7%。

【09：55】VICON HOLDINGS （03878） 繼上周五急挫37.6%後，現再大跌74%，報0.31元，創一年低，此前兩個月累升逾2倍。

【09：42】內需股走強，除海底撈外，九毛九 （09922） 及呷哺呷哺 （00520） 升近7%；安踏 （02020） 及李寧 （02331） 升近4%。

【09：39】汽車股繼續走強，比亞迪 （01211） 升2.6%，報318.6元。吉利 （00175） 再升4.3%，報18.74元，四日累升24%。蔚來 （09866） 升2.1%，小鵬 （09868） 升3.2%，不過，理想 （02015） 有好消息支持卻跌1%。

【電動車】理想：新SUV L9首72小時收逾3萬輛訂單

【09：34】海底撈 （06862） 現升6.8%，報17.16元，為升幅最大藍籌。

【09：30】恒指開市初段一度升逾330點，高見22050點，重上二萬二關。

【09：27】快狗打車 （02246） 上市次日並未止跌，開市仍跌3%，報16.22元。

【09：25】信義光能 （00968） 開市挫4.4%，報12.54元。信義玻璃 （00868） 跌1.3%，報17.96元。

【盈警盈喜】信義系發盈警 信義光能料中期純利倒退至少33%、信義玻璃料少賺逾35%

【09：20】恒指開市升257點，報21976點。阿里巴巴 （09988） 升3%，港交所 （00388） 升3.7%。

【09：16】恒指期貨現升234點，報21830點。

【08：48】樂透互娛 （08198） 復牌。

【08：47】恒指黑期現升168點，報21845點。

【08：28】【新股IPO】潤邁德2297今日起招股 入場費約6303元

【08：05】【新股IPO】魯商服務2376今日起招股 入場費約4000元

【06：00】【開市9點半】信義光能料中期純利倒退至少33% 理想汽車新車72小時錄逾3萬輛訂單

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編輯：姚卓然