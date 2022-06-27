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【新股IPO】潤邁德2297今日起招股　入場費約6303元

新股IPO 08:28 2022/06/27

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【新股IPO】潤邁德2297今日起招股　入場費約6303元

內地醫療器械公司潤邁德 （新上市編號：02297） 今日起招股至30日（周四），招股價介乎4.28元至6.24元，每手1000股，入場費約6,303元，料籌7890萬元。公司預計於7月8日（周五）上市。

公司目前專注於基於冠狀動脈造影的血流儲備分數系統（caFFR系統）及基於冠狀動脈造影的微血管阻力指數系統 （caIMR系統）的設計、開發及商業化。公司指，目前正在開發的caIMR系統，根據灼識諮詢的資料，該系統乃全球唯 一一個已完成確證性臨床試驗的微創IMR測量產品，並有望成為全球首個獲准進行商業化的微創IMR系統。

潤邁德去年收益8119.9萬人民幣，按年大增12倍，全因旗下FlashAngio caFFR系統銷售及FlashPressure caFFR壓力傳感器銷售收入大賣，惟年內虧損卻擴大至6.3億元人民幣。

公司是次上市招股於全球發售為2334.8萬股，香港公開發售部分佔一成。公司集資之中的80%將撥作公司的核心產品caFFR系統及caIMR系統。獨家保薦人為華泰國際。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

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編輯：姚卓然

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