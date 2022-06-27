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【新股IPO】魯商服務2376今日起招股　入場費約4000元

新股IPO 08:05 2022/06/27

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【新股IPO】魯商服務2376今日起招股　入場費約4000元

內地物業管理公司魯商服務 （新上市編號：02376） 今日起招股至周四（30日），招股價介乎5.3元至7.92元，每手500股，入場費約為3999.9元，料淨籌最多2.6億元。公司預計於7月8日（周五）正式掛牌上市。

魯商服務植根於山東省，母公司為魯商發展（滬：600223），截至去年底，魯商服務去年收入為5.8億元人民幣，按年升44.7%，利潤為7702億元人民幣，按年升69.8%。

魯商服務的45個在管物業由魯商發展集團開發， 在管總建築面積為1240萬平方米，佔在管總建築面積的54.3%。另外，山東商業集團將於上市後成為魯商發展的控股股東，山東商業集團在零售、醫療保健、 金融、商業旅遊及酒店管理等領域具有廣泛的投資。

公司是次上市招股在全球發售3334萬股，香港公開發售部分佔一成。公司集資約60%用作計劃通過收購或投資於其他專注於住宅物業及非住宅物業（例如商業綜合體）的物業管理公司，進一步擴大業務及多元化物業組合。農銀國際為獨家保薦人。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

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編輯：姚卓然

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魯商發展（滬：600223） 物業管理公司 內地物業 山東省 港股 IPO

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