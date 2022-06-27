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【ET財經早點1分鐘】夜期升185點 港股憧憬粉飾櫥窗效應 珍寶海鮮舫意外 新濠附屬澄清質疑

股市 06:53 2022/06/27

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夜期升185點    港股憧憬粉飾櫥窗效應

港股七一回歸前氣氛繼好轉，上周五夜期升185點，本星期踏入半年結，憧憬有粉飾櫥窗效應，加上美滙指數及美債息短綫回軟，利好投資氣氛，恒指半年暫跌1678點，星期五為七一假期休市。


珍寶海鮮舫意外    新濠附屬澄清質疑

新濠國際附屬公司香港仔飲食企業公司表示，近日陸續收到有關珍寶海鮮舫事故的查詢，並作出數點澄清。公司強調已盡力保存珍寶海鮮舫，今次事故不會獲得保險賠償。三沙海事局正就事故進行跟進，拖船仍在珍寶海鮮舫附近留守，以協助維持航道安全。

自2013年起，營運珍寶海鮮舫已累積虧損超過1億元，到2020年3月海鮮舫停業，每年依然耗資數百萬元以維持基本運作，履行牌照的要求，以保留海鮮舫。

過去兩年嘗試無償捐贈或轉讓珍寶海鮮舫予有興趣的公司和團體接手經營，可惜未能成事。另外，珍寶海鮮舫離港航程遵照國際海事規定和慣例，在離港前已聘請海事工程專家檢查船身結構並安裝圍板，得到當局批准是次航行。

戴利：料2024年討論結束縮表

三藩市聯儲行行長戴利表示，考慮儲局何時停止縮減資產負債表仍為時過早，縮表只是撤走超寬鬆貨幣政策行動的其中一環，不過，仍預期儲局可能會在2024年開始討論放緩或結束縮表。

聖路易斯聯儲行行長布拉德就指，重申期望利率今年升到3.5厘，現時息口與中性水平仍相距甚遠，他認為市場正在充分消化將在今年底前加息到3.5厘的預期，並指一旦通脹勢頭反轉，儲局可能會減息。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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