【美國加息】滙豐：聯儲局年底利率料見3.625厘　10年期美國債收益率料近期可見3.6厘

美國聯儲局本月中大手加息0.75厘。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）接受本報訪問時表示，該行預期聯儲局下月將再加息0.75厘，今年9月和11月分別加息0.5厘，12月和明年1月各加息0.25厘。該行對今年底聯儲局利率的預測，由此前3.125厘，上調至3.625厘，比聯儲局的中位數高0.5厘。

根據各種緊縮情境的分析，該行對近期10年期美國國債收益率的預測為3.2至3.6厘，而對2年期收益率預測為3.2至3.5厘。

美元尚未見頂 續睇好美元

美元近月持續強勢，安博哲指，基於全球經濟增長放緩和聯儲局鷹派立場，該行認為將推動美元在未來數月繼續強勢。美國增長放緩遲早會影響世界其他地區，而美元歷來在下行周期時表現強勁，因此該行認為美元尚未見頂。而由於加息周期中利差以及地緣政治局勢推動避險需求，因此該行繼續看好美元。

至於該行對資產所屬地區的偏好，安博哲表示，該行較偏好美國、東盟市場，而非歐洲、日本市場。中國市場方面，他指內地正開始刺激經濟，預計今年稍後中國的增長會回復。他又說，該行看到中短期內到期、選擇性地在高收益領域的優質投資級別債券的機會具有價值。能源和材料板塊受益於通脹上升，預計此現象會持續。替代投資例如多重策略、對沖基金或私募股權房地產，亦可提供一些良好的機會。一些長期的主題亦有投資機會，例如可持續發展、數碼化等。

然而，他指出，有些潛在風險，市場至今未完全在價格方面反映，例如俄烏戰局或進一步惡化、環球經濟衰退的可能、中國對特定行業的監管風險、中國控疫限制令經濟放緩的風險等。

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