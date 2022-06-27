▲ 【HSBC滙豐】滙豐安博哲：高資產淨值客今年投資較保守 次季新購債券客倍增

烏克蘭戰爭之下，商品價格飆升，美國聯儲局「收水」提速。匯豐 （00005） 香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）接受本報訪問時表示，該行的高資產淨值客戶（擁有可投資資產達100萬美元以上的客戶）今年以來投資去槓桿化，風險胃納較保守，例如在持有固定收益方面，轉向較短期限，甚或是持有現金或類近持現金的方案，股票方面亦採取較防禦的配置，隨着該行看好與能源和材料相關的板塊，客戶亦明顯聚焦該些板塊。

安博哲表示，該行的高資產淨值客戶在今年第二季的投資活動更積極，增加在結構產品方面的投資，該些產品包括保本結構性產品、外幣掛鈎結構性產品、逐層遞減自動贖回結構投資票據。與首季相比，於第二季新認購債券或私人配售結構投資票據的高資產淨值客戶人數均錄得倍數增長，新認購股票掛鈎投資產品及購買儲蓄保險產品的客戶人數亦有高雙位數升幅。

持多元化投資組合 長遠有機會獲可持續回報

他稱，近月債券收益率提升，債價下跌，該行有高資產淨值客戶認為債券呈現投資機會，而因美元走強，多種貨幣出現波動，客戶在外滙方面亦有大量活動，至於股票，該行認為在傳統上是有效對沖通脹的工具，但要選擇合適的公司和板塊，這亦視乎客戶的投資目標。他表示，若客戶持有一個很多元化的投資組合，長遠肯定有機會獲取可持續的回報，這亦是該行鼓勵其客戶採用的方式。

上半年市況波動，安博哲表示，該行收到許多來自客戶就如何配置投資組合以應對市場波動的要求。他說，就如何創建具韌性的投資組合向客戶給予建議，是該行面對客戶的關注焦點，該行就組合配置上主要關注三項因素。一是尋找質量佳的公司、具質素的投資，助於為投資組合提供韌性；二是看收入，利用收益率上升的優勢，但亦可助減少波動；三是多元化，幫助客戶分散投資，尋找相關性較低的投資。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，未來5年本港高資產淨值人口預期以每年平均12%增長，認為該類客群對獨特及度身訂造的投資產品、財富承傳計劃等有更高需求，冀把握該客群人口增長機遇，拓展香港理財業務。截至去年12月，該行高資產淨值客戶的資產管理規模按年增長近10%，財富管理收入比前年同期有12%升幅。

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記者：胡學能

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