【訪問】信銀國際：目標未來2年CITICdiamond客戶及AUM倍增

信銀國際個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，面向資產值達400萬元或以上客戶的CITICdiamond財富管理服務自前年推出以來，資產管理規模（AUM）及全年總收入等均以倍數飈升，該行目標未來2年該理財服務客戶人數及AUM增加1倍。該行就該理財服務現設有3間理財中心，冀今年多開一至兩間，正於中環、尖沙咀、北區等物色選址。

梁表示，疫情沒影響高資產客戶對財富管理的需求，去年底該理財服務的AUM按年升近1倍，全年總收入按年錄得約2.6倍增長，45歲以下的高資產客戶人數佔比，由去年4月逾35%，增至今年4月接近50%。她又指，今年首4個月該理財服務客戶增長較去年底有雙位數增幅，預計全年新客按年亦有雙位增幅。

高資產客戶因應上半年市況波動，避險需求增。梁指，高端客群除了保本結構存款外，投資組別債券，例如一些大銀行名、藍籌公司收息率3至4厘的債券，亦受該類客戶歡迎。至於基金業務，今年以來增長勢頭較去年遜色，此情況亦與市場趨勢相若。她說，該行下半年會推出新產品迎合高端客需求，包括結構性票據，亦會推具對沖成分的基金、多元貨幣人壽保險產品等。

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記者：胡學能