【開市9點半】信義光能料中期純利倒退至少33%　理想汽車新車72小時錄逾3萬輛訂單

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信義光能及信義玻璃齊發盈警，截止6月底，信義光能料中期純利倒退33%至43%，中期純利料介乎17.51億元至20.59億元。信義玻璃預告，上半年純利介乎26.9億元至35億元，按年減少35%至50%，去年同期為53.8億元。

理想汽車上周發布系列第二款車型L9，L9以家庭智能型SUV定位，不單帶動理想汽車股價創香港上市新高。理想汽車日前公布，L9發布72小時內已錄得逾30,000輛訂單，集團指訂單量反映新車對家庭用戶之吸引力。

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港股ADR上周五收市：

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美股上周五收市情況:

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