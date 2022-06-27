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【開市9點半】信義光能料中期純利倒退至少33%　理想汽車新車72小時錄逾3萬輛訂單

股市 06:00 2022/06/27

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信義光能及信義玻璃齊發盈警，截止6月底，信義光能料中期純利倒退33%至43%，中期純利料介乎17.51億元至20.59億元。信義玻璃預告，上半年純利介乎26.9億元至35億元，按年減少35%至50%，去年同期為53.8億元。

理想汽車上周發布系列第二款車型L9，L9以家庭智能型SUV定位，不單帶動理想汽車股價創香港上市新高。理想汽車日前公布，L9發布72小時內已錄得逾30,000輛訂單，集團指訂單量反映新車對家庭用戶之吸引力。

重點新聞：

1. 【盈警盈喜】信義系發盈警　信義光能料中期純利倒退至少33%、信義玻璃料少賺逾35%

2. 【電動車】理想：新SUV L9首72小時收逾3萬輛訂單

3. 【股價異動】新東方在綫月內升4倍終發公告　提醒「傳媒報導未經授權亦不代表公司觀點」

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5. 【儲局官員】布拉德：須提前加息壓通脹　重申期望今年利率升至3.5厘

6. 【儲局官員】戴利：料美國縮表將持續至2024年　加息不會引發經濟衰退

7. 【資金流向】投資者因憂慮美國衰退而增持現金　環球股票基金錄9周最大淨流出

8. 【美股焦點】高盛警告通脹影響將透過消費　拖累美股盈利

9. 【互聯互通】中證監正式將ETF納入互聯互通　啟動時間另行公布

 

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