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【美股一周前瞻】高盛警告通脹影響將透過消費　拖累美股盈利

宏觀解讀 22:35 2022/06/26

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高盛警告通脹影響將透過消費拖累美股盈利。

高盛警告，通脹影響將透過消費拖累企業盈利，惟該行維持對標普500指數年底4300點的目標價預測。

美國5月份零售銷售下跌0.3%，6月份密歇根大學消費者信心指數更創歷史低位，高盛美股首席策略師David Kostin指，高通脹與資產價格下跌開始壓制美國家庭開支，消費開支下跌將尤其對美國非必需消費品股及汽車股盈利構成威脅。他提到，美國二手車價自1月起累計跌6%，是整體汽車需求減弱的跡象。

相對而言，高盛不太擔心美股下跌引發的沽壓會累及美股指數表現，因美國個人投資者對股票的需求出乎預期地維持強勁，多數個人投資者的美股持股都在不太受通脹影響的富裕階層手上。該行又指，企業傾向在散戶沽貨時吸納股份，自1950年代起，在個人投資者最大手沽出股票的年份，標指平均按年升幅達8%。

雖然憂慮企業盈利受累通脹及消費開支減少，高盛暫時維持對標普500指數年底4300點之目標價預測，較各華爾街大行所預測的中位數4650點低7.5%，但較標指上周五收市價3911點仍高出一成。

表：美國本周公佈經濟數據及業績

日期    重要經濟數據、業績或事項
周一 5月份耐用品訂單及成屋待完成銷售、6月份達拉斯聯儲製造業指數、Nike季績
周二 5月份批發庫存及零售庫存、4月份FHFA房價指數及標普20大城市房價指數、6月份諮商會消費者信心指數
周三 第一季GDP及個人消費修正值、MBA貸款申請指數
周四 5月份個人所得及個人支出、最新一周首次及連續申領失業救濟金人數、5月份個人消費開支（PCE）、６月份芝加哥採購經理人指數、美光科技季績
周五 5月份建築開支、6月份ISM製造業指數

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