【新股IPO】玄武雲2392錄近20倍超購　一文看清多隻新股孖展詳情（不斷更新）

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【香港經濟】大華銀行：預計香港第二季經濟增長回復至2%以上
新股市場在6月稍有回暖，多隻新股趕半年結「尾班車」開始招股。當中，玄武雲 （02392） 、潤邁德醫療 （02297） 、中康控股 （02361） 、魯商服務 （02376） 等已經率先展開招股。此外，本周多隻新股亦將開始招股，包括博維智慧科技 （01204） 、天齊鋰業 （09696） 、德銀天下，名創優品 （09896） 、湖州燃氣 （06661） 、諾亞控股 （06686） 、微創腦科學 （02172） 、讀書郎教育 （02385） 等。本文將綜合近期展開招股的新股孖展詳情，供讀者參考。
新股孖展一覽
|公司名稱
|香港發售規模
|孖展認購額
|超購倍數
|截止認購
|微創腦科學
|3376萬元
|7850萬元
|1.3倍
|7月8日
|讀書郎
|5200萬元
|817萬元
|未足額
|7月5日
|中康控股
|5220萬元
|3836萬元
|未足額
|7月5日
|湖州燃氣
|3040萬元
|993萬元
|未足額
|7月5日
|博維智慧
|1575萬元
|776萬元
|未足額
|7月5日
|玄武雲
|2377萬元
|4.97億
|近20倍
|6月30日
|魯商服務
|2641萬元
|8604萬元
|2.3倍
|6月30日
|潤邁德
|1458萬元
|4541萬元
|2.1倍
|6月30日
各新股招股詳情一覽：
6月28日截止招股
智雲健康 （09955） 已經截止招股，據統計，該股最終錄得2.88億元孖展認購，若以公開發售部分集資5795萬元計算，超購近4倍。此外，據外電報道指，該股國際配售部分已錄足額認購。
6月27日截止招股
塗鴉智能 （02391） 已經截止招股，據統計，該股最終錄得7816萬元孖展認購，以公開發售部分集資1664萬元計算，超購3.7倍。
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