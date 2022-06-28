【新股IPO】玄武雲2392錄近12倍超購　一文看清多隻新股孖展詳情（不斷更新）

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【恒指夜期+北水】北水吸資縮至19億 買車股 恒指夜期升21點（不斷更新）
新股市場在6月稍有回暖，多隻新股趕半年結「尾班車」開始招股。當中，玄武雲 （02392） 、潤邁德醫療 （02297） 、中康控股 （02361） 、魯商服務 （02376） 等已經率先展開招股。此外，本周陸續有多隻新股亦將開始招股，包括博維智慧科技 （01204） 、天齊鋰業、德銀天下，名創優品、湖州燃氣。除此以外，微創腦科學、讀書郎教育等早前亦已經開展預路演，均有機會在月內招股。本文將綜合近期展開招股的新股孖展詳情，供讀者參考。
7月5日截止招股
中康控股 （02361） 目前合共錄得1926萬元孖展，若以公開發售部分集資5220萬元計算，目前仍未獲得足額認購。
6月30日截止招股
玄武雲 （02392） 目前合共錄得3.04億元孖展，若以公開發售部分集資2377萬元計算，目前合共超購11.8倍。
潤邁德醫療-B （02297） 目前合共錄得2417萬元孖展，以公開發售部分集資1458萬元計算，目前合共獲得1.7倍認購。
魯商服務 （02376） 目前總共錄得3172萬元孖展認購，公開發售部分集資2641萬元，已經錄得足額認購。
6月28日截止招股
智雲健康 （09955） 已經截止招股，據統計，該股最終錄得2.88億元孖展認購，若以公開發售部分集資5795萬元計算，超購近4倍。此外，據外電報道指，該股國際配售部分已錄足額認購。
6月27日截止招股
塗鴉智能 （02391） 已經截止招股，據統計，該股最終錄得7816萬元孖展認購，以公開發售部分集資1664萬元計算，超購3.7倍。
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