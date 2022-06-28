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【新股IPO】玄武雲2392錄近12倍超購　一文看清多隻新股孖展詳情（不斷更新）

新股IPO 18:27 2022/06/28

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多隻新股趕半年結「尾班車」招股　一文看清孖展詳情

新股市場在6月稍有回暖，多隻新股趕半年結「尾班車」開始招股。當中，玄武雲 （02392） 、潤邁德醫療 （02297） 、中康控股 （02361） 、魯商服務 （02376） 等已經率先展開招股。此外，本周陸續有多隻新股亦將開始招股，包括博維智慧科技 （01204） 、天齊鋰業、德銀天下，名創優品、湖州燃氣。除此以外，微創腦科學、讀書郎教育等早前亦已經開展預路演，均有機會在月內招股。本文將綜合近期展開招股的新股孖展詳情，供讀者參考。

7月5日截止招股

中康控股 （02361） 目前合共錄得1926萬元孖展，若以公開發售部分集資5220萬元計算，目前仍未獲得足額認購。

中康控股入場費3515元，招股詳情可看【下一頁】

6月30日截止招股

玄武雲 （02392） 目前合共錄得3.04億元孖展，若以公開發售部分集資2377萬元計算，目前合共超購11.8倍。

玄武雲入場費約為3490元，招股詳情可看【下一頁】

潤邁德醫療-B （02297） 目前合共錄得2417萬元孖展，以公開發售部分集資1458萬元計算，目前合共獲得1.7倍認購。

潤邁德入場費約6303元，招股詳情可看【下一頁】

魯商服務 （02376） 目前總共錄得3172萬元孖展認購，公開發售部分集資2641萬元，已經錄得足額認購。

魯商服務入場費約4000元，招股詳情可看【下一頁】

6月28日截止招股

智雲健康 （09955） 已經截止招股，據統計，該股最終錄得2.88億元孖展認購，若以公開發售部分集資5795萬元計算，超購近4倍。此外，據外電報道指，該股國際配售部分已錄足額認購。

智雲健康入場費約為3081元，招股詳情可看【下一頁】

6月27日截止招股

塗鴉智能 （02391） 已經截止招股，據統計，該股最終錄得7816萬元孖展認購，以公開發售部分集資1664萬元計算，超購3.7倍。

塗鴉智能入場費約4606元，招股詳情可看【下一頁】

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【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士

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港股 玄武雲（02392） 塗鴉智能－W（02391） 智雲健康（09955） IPO 孖展 集資

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