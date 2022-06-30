【新股IPO】天齊鋰業9696暫錄近4億孖展、未足額 一文看清多隻新股孖展詳情（不斷更新）
新股市場在6月稍有回暖，多隻新股趕半年結「尾班車」開始招股。當中，玄武雲 （02392） 、潤邁德醫療 （02297） 、魯商服務 （02376） 等已經率先展開招股。此外，本周多隻新股亦將開始招股，包括博維智慧科技 （01204） 、天齊鋰業 （09696） 、中康控股 （02361） 、德銀天下，名創優品 （09896） 、湖州燃氣 （06661） 、諾亞控股 （06686） 、微創腦科學 （02172） 、讀書郎教育 （02385） 、德銀天下 （02418） 以及中國石墨 （02237） 。本文將綜合近期展開招股的新股孖展詳情，供讀者參考。
新股孖展一覽
|公司名稱
|香港發售規模
|孖展認購額
|超購倍數
|截止認購
|正在招股
|德銀天下
|1.16億
|225萬
|未足額
|7月8日
|中國石墨
|1500萬
|857萬
|未足額
|7月8日
|微創腦科學
|3376萬元
|1.15億元
|2.4倍
|7月8日
|名創優品
|9083萬元
|457萬元
|未足額
|7月6月
|諾亞控股
|3377萬元
|427萬元
|未足額
|7月6日
|天齊鋰業
|13.46億元
|3.86億元
|未足額
|7月6日
|讀書郎
|5200萬元
|964萬元
|未足額
|7月5日
|中康控股
|5220萬元
|3966萬元
|未足額
|7月5日
|湖州燃氣
|3040萬元
|1327萬元
|未足額
|7月5日
|博維智慧
|1575萬元
|2859萬元
|0.8倍
|7月5日
|已截止招股
|玄武雲
|2377萬元
|5.16億
|20.7倍
|6月30日
|魯商服務
|2641萬元
|8804萬元
|2.3倍
|6月30日
|潤邁德
|1458萬元
|4641萬元
|2.2倍
|6月30日
各新股招股詳情一覽：
天齊鋰業入場費16565.3元，招股詳情可看【下一頁】
名創優品入場費4464.5元，招股詳情可看【下一頁】
諾亞控股入場費6202元，招股詳情可看【下一頁】
德銀天下入場費約3227元，招股詳情可看【下一頁】
中國石墨入場費約3788元，招股詳情可看【下一頁】
微創腦科學一手入場費約24888元，招股詳情可看【下一頁】
讀書郎入場費約4040元，招股詳情可看【下一頁】
中康控股入場費3515元，招股詳情可看【下一頁】
湖州燃氣入場費約為3071元，招股詳情可看【下一頁】
博維智慧入場費2545.4元，招股詳情可看【下一頁】
玄武雲入場費約為3490元，招股詳情可看【下一頁】
潤邁德入場費約6303元，招股詳情可看【下一頁】
魯商服務入場費約4000元，招股詳情可看【下一頁】
6月28日截止招股
智雲健康 （09955） 已經截止招股，據統計，該股最終錄得2.88億元孖展認購，若以公開發售部分集資5795萬元計算，超購近4倍。此外，據外電報道指，該股國際配售部分已錄足額認購。
智雲健康入場費約為3081元，招股詳情可看【下一頁】
6月27日截止招股
塗鴉智能 （02391） 已經截止招股，據統計，該股最終錄得7816萬元孖展認購，以公開發售部分集資1664萬元計算，超購3.7倍。
塗鴉智能入場費約4606元，招股詳情可看【下一頁】
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