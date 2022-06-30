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【新股IPO】天齊鋰業9696暫錄近4億孖展、未足額　一文看清多隻新股孖展詳情（不斷更新）

新股IPO 17:48 2022/06/30

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多隻新股趕半年結「尾班車」招股　一文看清孖展詳情

新股市場在6月稍有回暖，多隻新股趕半年結「尾班車」開始招股。當中，玄武雲 （02392） 、潤邁德醫療 （02297） 、魯商服務 （02376） 等已經率先展開招股。此外，本周多隻新股亦將開始招股，包括博維智慧科技 （01204） 、天齊鋰業 （09696） 、中康控股 （02361） 、德銀天下，名創優品 （09896） 、湖州燃氣 （06661） 、諾亞控股 （06686） 、微創腦科學 （02172） 、讀書郎教育 （02385） 、德銀天下 （02418） 以及中國石墨 （02237） 。本文將綜合近期展開招股的新股孖展詳情，供讀者參考。

新股孖展一覽

公司名稱 香港發售規模 孖展認購額 超購倍數 截止認購
正在招股
德銀天下 1.16億 225萬 未足額 7月8日
中國石墨 1500萬 857萬 未足額 7月8日
微創腦科學 3376萬元 1.15億元 2.4倍 7月8日
名創優品 9083萬元 457萬元 未足額 7月6月
諾亞控股 3377萬元 427萬元 未足額 7月6日
天齊鋰業 13.46億元 3.86億元 未足額 7月6日
讀書郎 5200萬元 964萬元 未足額 7月5日
中康控股 5220萬元 3966萬元 未足額 7月5日
湖州燃氣 3040萬元 1327萬元 未足額 7月5日
博維智慧 1575萬元 2859萬元 0.8倍 7月5日
已截止招股
玄武雲 2377萬元 5.16億 20.7倍 6月30日
魯商服務 2641萬元 8804萬元 2.3倍 6月30日
潤邁德 1458萬元 4641萬元 2.2倍 6月30日

各新股招股詳情一覽：

天齊鋰業入場費16565.3元，招股詳情可看【下一頁】

名創優品入場費4464.5元，招股詳情可看【下一頁】

諾亞控股入場費6202元，招股詳情可看【下一頁】

德銀天下入場費約3227元，招股詳情可看【下一頁】

中國石墨入場費約3788元，招股詳情可看【下一頁】

微創腦科學一手入場費約24888元，招股詳情可看【下一頁】

讀書郎入場費約4040元，招股詳情可看【下一頁】

中康控股入場費3515元，招股詳情可看【下一頁】

湖州燃氣入場費約為3071元，招股詳情可看【下一頁】

博維智慧入場費2545.4元，招股詳情可看【下一頁】

玄武雲入場費約為3490元，招股詳情可看【下一頁】

潤邁德入場費約6303元，招股詳情可看【下一頁】

魯商服務入場費約4000元，招股詳情可看【下一頁】

6月28日截止招股

智雲健康 （09955） 已經截止招股，據統計，該股最終錄得2.88億元孖展認購，若以公開發售部分集資5795萬元計算，超購近4倍。此外，據外電報道指，該股國際配售部分已錄足額認購。

智雲健康入場費約為3081元，招股詳情可看【下一頁】

6月27日截止招股

塗鴉智能 （02391） 已經截止招股，據統計，該股最終錄得7816萬元孖展認購，以公開發售部分集資1664萬元計算，超購3.7倍。

塗鴉智能入場費約4606元，招股詳情可看【下一頁】

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【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士

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