【新股IPO】多隻新股趕半年結「尾班車」招股　一文看清孖展詳情（不斷更新）

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【美股一周前瞻】高盛警告通脹影響將透過消費 拖累美股盈利
新股市場在6月稍有回暖，多隻新股趕半年結「尾班車」開始招股。當中，玄武雲 （02392） 、智雲健康 （09955） 、塗鴉智能 （02391） 等已經率先展開招股。本周陸續有多隻新股亦將開始招股，包括潤邁德醫療、中康控股、魯商生活服務、博維智慧科技、德銀天下。除此以外，包括天齊鋰業、微創腦科學、讀書郎教育等早前亦已經開展預路演，均有機會在月內招股。本文將綜合近期展開招股的新股孖展詳情，供讀者參考。
6月30日截止招股
玄武雲 （02392） 目前合共錄得8853萬元孖展，若以公開發售部分集資2377萬元計算，目前合共超購2.7倍。
6月28日截止招股
智雲健康 （09955） 目前合共錄得2.4億元孖展認購，若以公開發售部分集資5795萬元計算，目前合共超購3.1倍。此外，據外電報道指，該股國際配售部分已錄足額認購。
6月27日截止招股
塗鴉智能 （02391） 合共錄得7416萬元孖展認購，以公開發售部分集資1664萬元計算，超購3.5倍。
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