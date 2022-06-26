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【新股IPO】多隻新股趕半年結「尾班車」招股　一文看清孖展詳情（不斷更新）

新股IPO 22:23 2022/06/26

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多隻新股趕半年結「尾班車」招股　一文看清孖展詳情

新股市場在6月稍有回暖，多隻新股趕半年結「尾班車」開始招股。當中，玄武雲 （02392） 、智雲健康 （09955） 、塗鴉智能 （02391） 等已經率先展開招股。本周陸續有多隻新股亦將開始招股，包括潤邁德醫療、中康控股、魯商生活服務、博維智慧科技、德銀天下。除此以外，包括天齊鋰業、微創腦科學、讀書郎教育等早前亦已經開展預路演，均有機會在月內招股。本文將綜合近期展開招股的新股孖展詳情，供讀者參考。

6月30日截止招股

玄武雲 （02392） 目前合共錄得8853萬元孖展，若以公開發售部分集資2377萬元計算，目前合共超購2.7倍。

玄武雲入場費約為3490元，招股詳情可看【下一頁】

6月28日截止招股

智雲健康 （09955） 目前合共錄得2.4億元孖展認購，若以公開發售部分集資5795萬元計算，目前合共超購3.1倍。此外，據外電報道指，該股國際配售部分已錄足額認購。

智雲健康入場費約為3081元，招股詳情可看【下一頁】

6月27日截止招股

塗鴉智能 （02391） 合共錄得7416萬元孖展認購，以公開發售部分集資1664萬元計算，超購3.5倍。

塗鴉智能入場費約4606元，招股詳情可看【下一頁】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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港股 玄武雲（02392） 塗鴉智能－W（02391） 智雲健康（09955） IPO 孖展 集資

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