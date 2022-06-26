▲ 【創新科技】首屆創科展會展舉行 薛永恆：應乘著數碼轉型浪潮培育人才

香港創新基金舉行於過去周末（25日至26日）以「大想頭 齊創新」為主題，於香港會議展覽中心舉行創科展，行政長官林鄭月娥及創科局局長薛永恒亦有到場致辭。薛永恒指，世界正數碼化轉型，需乘著數碼轉型浪潮，培訓相關人才。林鄭月娥指出，香港整體創科環境蓬勃有賴創新基金支持，致力為年輕一代帶提供機會。

創科展設AR及VR互動遊戲供公眾參與，特設三個互動專區，分別為「粘粘團工作室」、與本地航空科創公司Aerosim合作的「模擬飛行駕駛體驗」及結合現實與虛擬的藝術體驗「AR 太空漫遊」。

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創科展參與團體涉數碼港、香港科技園、香港科技大學、香港大學、MIT Hong Kong Innovation Node和超過40個來自不同界別的合作夥伴。創新基金共收到逾400份參賽作品，主題關於「智慧城市及智能家居」、「醫療及保健」、「可持續發展」及「奇思妙想」四大範疇，涉140間中學逾1,200名中小學生。

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