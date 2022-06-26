▲ 【何猷龍旗下】香港仔飲食：珍寶海鮮舫過去9年累計營運虧損逾1億元 強調已盡力保存及救援

珍寶海鮮舫日前於西沙群島附近發生事故，新濠國際 （00200） 附屬公司香港仔飲食企業公司表示，近日陸續收到有關珍寶海鮮舫事故的查詢，指目前事情仍在發展中，希望提供有關事件的資訊詳情，並作出數點澄清，強調公司已盡力保存珍寶海鮮舫，而且自2013年起，就營運珍寶海鮮舫已累積虧損超過1億元。

香港仔飲食指，根據目前掌握最新資訊，三沙海事局正就是次事故進行跟進，直至6月26日（星期日）拖船仍在西沙群島一帶並在珍寶海鮮舫附近留守，以協助維持航道安全，三沙海事局已知悉事故，在考慮當地和國際海事法規和規例後，採取適當措施。

過去兩年嘗試無償捐贈或轉讓珍寶海鮮舫均未成事

香港仔飲食指，2020年3月海鮮舫停業，公司每年依然耗資數百萬元以維持基本運作，履行牌照的要求，以保留海鮮舫，過去兩年嘗試無償捐贈或轉讓珍寶海鮮舫予有興趣的公司和團體接手經營，可惜未能成事。

對於珍寶海鮮舫遇事故，珍寶海鮮舫稱，公司不會因珍寶海鮮舫的損失而獲得任何保險賠償，而根據海事規例，海鮮舫持有彌償及賠償第三方的保險，只涵蓋第三者的損失，並不包括賠償公司任何財物上的損失。

香港仔飲食亦強調，珍寶海鮮舫離港航程遵照國際海事規定和慣例，在珍寶海鮮舫離港前，公司聘請海事工程專家檢查船身結構並安裝圍板，並得到當局批准是次航行，過程中公司委託持牌第三方（海事中介代理），安排聘請專業拖船公司處理是次航行，而航程所採用的拖行方式符合國際海事規例和慣例。

負責航程的拖船經過嘗試救援後不果

市場批評香港仔飲食就珍寶海鮮舫意外的回應前後不一致，香港仔飲食指，6月20日發出聲明指珍寶海鮮舫行駛至南中國海西沙群島附近水域時，船身入水開始傾側，負責航程的拖船經過嘗試救援後不果，珍寶海鮮舫最終全面入水翻轉，與集團於6月23日向海事處提交的報告一致，報告指珍寶海鮮舫因惡劣天氣而傾覆。

公司於6月20日（星期一）就有關事故發出聲明，同時準備海上事故報告，並於6月23日（星期四）向海事處提交海上事故報告。根據規例，香港註冊的船舶於本港水域外遇上事故，須在切實可行的範圍內盡快但不遲於該船舶抵達下一個停靠港後24小時，向海事處提交海上事故報告。

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