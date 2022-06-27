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英警暴力拘14歲黑人少年 跪腳鎖手扣先發現拉錯人（有片）

環球社會熱點 08:05 2022/06/27

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英國一名14歲黑人少年早前放學回家途中，突然被一群警察粗暴按在地上及鎖上手扣。警方未作任何解釋下強行搶去少年電話，但其發現拉錯人，未有向少年致歉便離去。醫生證實少年背部有瘀傷，事件更帶來精神創傷。

約翰遜想三度連任 圖執政到2030年代中 【下一頁】

14黑人少年約瑟夫（De-shaun Joseph） 本月17日放學回家，在倫敦南部克羅伊登（Croydon）的Blackhorse 路電車站外突然被多名警員粗暴按在地上，有路人見狀立即拍片，並質疑警方處理手法。

網上影片顯示，有警員跪在身穿灰色校服的約瑟夫腿上，另一警員將他反手鎖上手扣，並強行搶去其手機檢查。約瑟夫向路人呼喊母親Janet Joseph的電話號碼，要求代為聯絡媽媽。Janet趕到現場後目睹兒子受不當對待，當場痛哭。

約瑟夫事後接受英國獨立電視（ITV）訪問時指，警方強行按他在地上，並搶去手機檢查，他當時認為自己「快要死去」（I thought I was going to die）。約瑟夫指警員在沒有解釋的情況下，當場拘捕及釋放自己，他完全不知道發生什麼事。

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梅根家姐稱奧巴馬同細妹係朋友 質疑誹謗案法官偏幫 【下一頁】

Janet向ITV表示，自己當時擔心兒子會成為下一個弗洛伊德（George Floyd），她認為兒子所經歷的是「每個父母最糟糕的噩夢」。Janet反映警察的偏見，「所有黑人男子乎合所有疑犯描述」。

Janet批評，警方完全沒有正當理由對一個14歲黑人男孩使用過度武力。醫生檢查後表示，約瑟夫除背部有瘀傷，亦因事件受到精神創傷。

警方事後承認拉錯人。發言人表示，當日下午5時17分接報有小學生被一班青少年搶去手機，又指他們有持刀，其中一人身穿藍色衛衣。警員在Blackhorse路附近發現一名與疑犯相似衣著的少年經過，於是上前截查，但該名少年阻撓並辱罵警員，於是設法制止相關行為。

發言人稱，警員發現認錯人後，已向他發出截停及搜查書面紀錄，並當場釋放他。發言人強調已對事件進行初步審查，發現警方並無作任何不當行為，但接獲公眾投訴後，已交由其他部門進一步調查。

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責任編輯：郭麗明

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