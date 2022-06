英警暴力拘14歲黑人少年 跪腳鎖手扣先發現拉錯人（有片）

英國一名14歲黑人少年早前放學回家途中,突然被一群警察粗暴按在地上及鎖上手扣。警方未作任何解釋下強行搶去少年電話,但其發現拉錯人,未有向少年致歉便離去。醫生證實少年背部有瘀傷,事件更帶來精神創傷。

14黑人少年約瑟夫(De-shaun Joseph) 本月17日放學回家,在倫敦南部克羅伊登(Croydon)的Blackhorse 路電車站外突然被多名警員粗暴按在地上,有路人見狀立即拍片,並質疑警方處理手法。

網上影片顯示,有警員跪在身穿灰色校服的約瑟夫腿上,另一警員將他反手鎖上手扣,並強行搶去其手機檢查。約瑟夫向路人呼喊母親Janet Joseph的電話號碼,要求代為聯絡媽媽。Janet趕到現場後目睹兒子受不當對待,當場痛哭。

約瑟夫事後接受英國獨立電視(ITV)訪問時指,警方強行按他在地上,並搶去手機檢查,他當時認為自己「快要死去」(I thought I was going to die)。約瑟夫指警員在沒有解釋的情況下,當場拘捕及釋放自己,他完全不知道發生什麼事。

Janet向ITV表示,自己當時擔心兒子會成為下一個弗洛伊德(George Floyd),她認為兒子所經歷的是「每個父母最糟糕的噩夢」。Janet反映警察的偏見,「所有黑人男子乎合所有疑犯描述」。

Janet批評,警方完全沒有正當理由對一個14歲黑人男孩使用過度武力。醫生檢查後表示,約瑟夫除背部有瘀傷,亦因事件受到精神創傷。

警方事後承認拉錯人。發言人表示,當日下午5時17分接報有小學生被一班青少年搶去手機,又指他們有持刀,其中一人身穿藍色衛衣。警員在Blackhorse路附近發現一名與疑犯相似衣著的少年經過,於是上前截查,但該名少年阻撓並辱罵警員,於是設法制止相關行為。

發言人稱,警員發現認錯人後,已向他發出截停及搜查書面紀錄,並當場釋放他。發言人強調已對事件進行初步審查,發現警方並無作任何不當行為,但接獲公眾投訴後,已交由其他部門進一步調查。

