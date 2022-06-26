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【業績｜餐飲股】翠華全年虧損收窄至1.18億元　員工成本增7%　去年餐廳數目淨增6間

股市 20:14 2022/06/26

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【業績｜餐飲股】翠華全年虧損收窄至1.18億元　員工成本增7%　去年餐廳數目淨增6間

翠華 （01314） 公布截止3月底財年業績，股東虧損按年收窄4.72%至1.18億元，因持續控制食材及營運成本，及確認非現金項目如使用權資產的減值及折舊；收入按年增3.9%至9.93億元；不派息。翠華稱，積極開拓平台及開發新品牌，並探索其他新型業務模式，保持靈活市場應對，同時加快進軍海外市場及粵港澳大灣區的速度，並加強營銷力度，以擴展客源。

翠華去年度獲得租金優惠2570萬元

員工為翠華最大成本，去年約3.34億元，按年增7.1%。翠華去年度獲得租金優惠2570萬元，同時因在內地開設新餐廳，綜合效果所帶動，物業租金及相關開支升11.9%至約2450萬元。翠華去年餐廳數目淨增6間。

香港業務方面，翠華指，本地社交距離措施對餐飲服務業等面向消費者行業帶來明顯負面影響，如禁堂食及設立每台人數上限；期內關閉4間「翠華」品牌的餐廳，取而代之開設「堅信號上海生煎皇」、「川辣堂」及「From Seed to Wish」，合共4間品牌餐廳。

內地方面，期內於深圳、廣洲及南京開設3間「翠華」茶餐廳、並與美團 （03690）  及「餓了麼」作送餐服務合作。新加坡方面期內新增3間分店，分別JEM購物中心及新加坡星耀樟宜機場。

相關文章：【翠華賣總部】翠華向華潤採購倉儲出售集團總部、代價2.64億元　出售所得主要用作營運資金、股價升一成

【外送服務】翠華推「快翠送」網站　訂單滿400元免運費

【業績｜餐飲股】翠華上半年虧損收窄六成至3043萬元　計劃明年初在港增設3餐廳

 

 

港股 業績公布 翠華控股（01314） 餐飲股 餐廳 茶記冰室 美團－W（03690） 美團外賣 深圳 南京

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