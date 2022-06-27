朗尼棄87萬周薪辭任領隊 留時間陪老婆同4個仔

英格蘭足球名宿朗尼退役後轉投執教行列，成為英甲球會打吡郡的領隊。但朗尼已經向球會辭職，放棄9萬周薪的豐厚人工，希望有時間更多陪伴妻子及4名兒子。今次亦會是朗尼相隔20年後，再次享受暑假時光。

【世界盃】FIFA公布2026主辦城市 望足球成北美主流運動 【下一頁】

【法網】美國女將獲封最有錢網球員 家族身家超車路士班主 【下一頁】

英國媒體報稱，36歲的朗尼（Wayne Rooney）上周五（24日）向打吡郡（Derby）請辭，放棄周薪9萬英鎊（約87萬港元）的領隊工作，為支持家庭。打吡郡確認朗尼辭職消息，並對此感到失望。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

朗尼在球會聲明中表示，認為現在是時候離開，雖然會方非常努力希望自己回心轉意，但他心意已決。朗尼稱球會需要新領隊注入新能源，亦希望有新班主入主，並祝福球會未來發展愈來愈好。

英國太陽報引述消息人士報道，朗尼自成為職業球員以來，暑假總是行程排滿，不是準備新球季，便是參加世界盃或歐洲國家盃。今次他將近來，20年以來的第一個完整暑假時光。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培