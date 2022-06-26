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【未來願景】陳茂波：未來全力推動產業多元、竭力解決房屋問題

Hot Talk 19:00 2022/06/26

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【民生議題】陳茂波：未來全力推動產業多元、竭力解決房屋問題

財政司司長陳茂波發佈特首換屆（7月1日）前最後一篇網誌，當中指出未來需推動經濟發展多元化及產業達至「質」、「量」並重，尤其着重金融和創新科技產業。除產業多元外，亦提出房屋問題為市民最關切，未來五年需以「革新」、「堅毅」、「竭力」與社會各界一同解決問題。

財政司司長陳茂波上周網誌，可閱覽【下一頁】

在改變經濟周期、向上流動及收入空間方面，陳茂波列出2020年金融業與貿易物流業產業間就業人口及經濟佔比差距，指出金融業在本港經濟佔比逾23%，只僱用7.5%就業人口；貿易及物流業佔比19.8%，但卻佔近17%就業人口，遠高於金融業。

陳茂波指差距反映產業多元的重要性，一些行業如金融業，有利拉動經濟增長；另一方面，有些行業如貿易及物流業則提供較多的就業職位。陳茂波認為，未來需全面推動產業多元、推展各行業升級，提供「優質」就業機會，推動經濟增長。近年，政府大力投資在創新科技，同時推動文化演藝、體育事業等的發展，就是希望提升香港的核心競爭力，並讓市民，尤其是年輕人，可以有多元的舞台，按志趣實踐自我、實現夢想。

陳茂波：香港以粵港澳大灣區作切入點，為雙循環發展戰略下獨特角色

陳茂波指，香港現為「一國兩制」實踐新起點、黃金機遇期之開端，可更好把握「十四五規劃」給予的清晰定位，在8個傳統和新興領域大展拳腳，以「粵港澳大灣區」為切入點，積極融入內地發展大局、發揮好在雙循環發展戰略中的獨特角色，透過不斷提升自身的競爭力，以香港所長、服務國家所需，讓本港持續繁榮發展。

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