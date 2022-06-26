  • 30°C
香港時間 : 2022626日 (日) 19:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英擬再收緊鋼鐵入口限制 保護本地生產商

環球經濟金融 18:22 2022/06/26

分享：

分享：

英國脫離歐盟後，重新制定多項貿易政策。當地媒體報稱，政府有意擴大鋼鐵入口的限制，加強收緊從新興市場入口鋼鐵的數量，意圖保護本地生產商。據悉，保守黨此舉亦有意尋求增加工業人士支持。

英國上月通脹按年升9.1% 創40年來最高水平 【下一頁】

英國星期日電訊報報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）準備在本周宣布，收緊從部分新興市場的鋼鐵入口限制，減少海外便宜鋼鐵大量湧入，保護當地的鋼鐵生產商。但部分政府高層反對收緊，憂慮英國商品出口恐遭報復，亦擔心英國的貿易聲譽受損。

匿名政府消息人士認為，政府進一步收緊貿易將嚴重打擊經濟，亦違反世界貿易組織的規定，同時指此舉是「反保守黨﹑反自由市場及反資本主義」（anti-Conservative, anti-free market and anti-capitalist）。

【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回 【下一頁】

首相府辦公室回應指暫時未有最終決定，表示政府正在國際責任及英國的國家利益之間尋求平衡。報道指出，新入口限制觸發約翰遜的道德操守顧問蓋特（Christopher Geidt）辭職。報道更稱，製造業素來支持工黨，政府此舉希望增加約翰遜在業者的支持度。

英國政府上周四（23日）提出，針對5項鋼鐵商品入口的現行關稅及配額措施延長兩年。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國連鎖超市不敵通脹齊加價 邊間買日用品最平？
2022/06/20
英國連鎖超市不敵通脹齊加價 邊間買日用品最平？
英國鐵路30年來最大規模罷工 多條路線服務受阻
2022/06/20
英國鐵路30年來最大規模罷工 多條路線服務受阻
英國生活成本飆升 倫敦數千人示威抗議政府應對不力
2022/06/19
英國生活成本飆升 倫敦數千人示威抗議政府應對不力
英國食品今夏恐貴15% 高通脹最少持續一年
2022/06/16
英國食品今夏恐貴15% 高通脹最少持續一年
英國油價持續飆升 汽車業促司機改行路或踩單車
2022/06/11
英國油價持續飆升 汽車業促司機改行路或踩單車

你可能感興趣

英國連鎖超市不敵通脹齊加價 邊間買日用品最平？
15:05 2022/06/20
英國連鎖超市不敵通脹齊加價 邊間買日用品最平？
英國鐵路30年來最大規模罷工 多條路線服務受阻
12:25 2022/06/20
英國鐵路30年來最大規模罷工 多條路線服務受阻
英國生活成本飆升 倫敦數千人示威抗議政府應對不力
18:00 2022/06/19
英國生活成本飆升 倫敦數千人示威抗議政府應對不力
經濟 新興市場 商品 英國 配額 關稅 貿易 世界貿易組織

上一篇文章

【G7峰會】4國先禁俄黃金進口 俄油價料設上限

下一篇文章

阿富汗塔利班救災莫財 籲外國解凍外匯儲備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月26日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月26日 時間19:00）
美國料逾半數州禁女性墮胎 特朗普讚裁決是「上帝決定」
美國料逾半數州禁女性墮胎 特朗普讚裁決是「上帝決定」
法官下令Amber Heard連本帶利賠償 上訴需滿足一條件
法官下令Amber Heard連本帶利賠償 上訴需滿足一條件
美最高法院推翻憲法保障墮胎權 多國領袖批女權倒退
美最高法院推翻憲法保障墮胎權 多國領袖批女權倒退
【烏克蘭戰爭】俄軍控制北頓涅茨克 承諾供白俄可搭載核武導彈（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍控制北頓涅茨克 承諾供白俄可搭載核武導彈（不斷更新）
英國新移民倫敦問路遭拒 被兩西裝男街頭暴打（有片）
英國新移民倫敦問路遭拒 被兩西裝男街頭暴打（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款