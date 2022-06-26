英擬再收緊鋼鐵入口限制 保護本地生產商

英國脫離歐盟後，重新制定多項貿易政策。當地媒體報稱，政府有意擴大鋼鐵入口的限制，加強收緊從新興市場入口鋼鐵的數量，意圖保護本地生產商。據悉，保守黨此舉亦有意尋求增加工業人士支持。

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英國星期日電訊報報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）準備在本周宣布，收緊從部分新興市場的鋼鐵入口限制，減少海外便宜鋼鐵大量湧入，保護當地的鋼鐵生產商。但部分政府高層反對收緊，憂慮英國商品出口恐遭報復，亦擔心英國的貿易聲譽受損。

匿名政府消息人士認為，政府進一步收緊貿易將嚴重打擊經濟，亦違反世界貿易組織的規定，同時指此舉是「反保守黨﹑反自由市場及反資本主義」（anti-Conservative, anti-free market and anti-capitalist）。

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首相府辦公室回應指暫時未有最終決定，表示政府正在國際責任及英國的國家利益之間尋求平衡。報道指出，新入口限制觸發約翰遜的道德操守顧問蓋特（Christopher Geidt）辭職。報道更稱，製造業素來支持工黨，政府此舉希望增加約翰遜在業者的支持度。

英國政府上周四（23日）提出，針對5項鋼鐵商品入口的現行關稅及配額措施延長兩年。

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責任編輯：吳漢培

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