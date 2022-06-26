拜登將尋求保護女性墮胎權 反對增大法官席位

美國最高法院上周五（24日）推翻憲法保障墮胎權後，引起當地社會激烈回響。總統拜登譴責裁決剥削女性基本權利，批評最高法院的決定糟糕。民主黨人重新提倡增加最高法院大法官席位，拜登拒絕同意做法，強調將尋求其他解決方案，不排除單方面簽署行政命令。

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由保守派主導的最高法院以5票對4票通過推翻1973年羅訴韋德案（Roe vs. Wade）裁決，容許所有州份自行決定容許、抑或禁止女性墮胎。拜登（Joe Biden）上周六表示，最高法院的決定糟糕，政府將密切關注各州如何實施新法。

白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）回應指，拜登即使認為裁決結果「極端」，他反對增加大法官數目，並尊重最高法院一切決定，將繼續尋求解決合法墮胎權方案，包括單方面簽署行政命令，但強調國會採取行動是最有效的做法。

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民主黨眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）上周六要求拜登及進步派改革法院，包括引入更多大法官，制衝最高法院保守派勢力。拜登去年曾成立委員會研究最高法院改革，委員會亦建議對大法官任期施加限制。

皮埃爾拒絕相關改革建議，但預料個別州政府實施的墮胎禁令將面臨進一步法律挑戰。

馬薩諸塞州民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）及明尼蘇達州參議員史密斯（Tina Smith）在《紐約時報》發表專欄文章，呼籲拜登宣布國家進入公共衛生緊急狀態，保護所有美國女性墮胎機會，釋放及聯邦政府對生肓服務需求激增的關鍵資源與權力。

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責任編輯：郭麗明