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【疫市營商】國酒薈尖沙咀新分店開幕　主攻高端收入人群

商業 18:06 2022/06/26

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國酒薈在疫情下擴充，選擇在尖沙咀開設新分店。該企負責人鄭建盛（右）稱，看好酒類未來銷售，主要在港銷售中國和各國名酒。（林宇翔攝）

疫下有不少零售商的生意大受打擊，不過，國酒薈卻在疫情下擴充，選擇在尖沙咀開設新分店。該企負責人鄭建盛稱，看好酒類未來銷售，主要在港銷售中國和各國名酒。

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【香港經濟】抵港檢疫要求嚴格　香港總商會梁兆基：打擊短期商貿活動

國酒薈為消費者提供不同國家，不同品類，不同檔次的酒類產品，主要銷售中國和各國的名酒。該企負責人鄭建盛稱，國酒薈的主要銷售對象是滿18歲以上的消費者，更多聚焦在高端收入人群。

鄭表示，在香港的酒類主流消費市場，3類產品最受歡迎，主要是紅酒，威士忌和中國白酒，中國白酒中又以茅台酒最為突出。而威士忌會分為兩個大類，單一麥芽最受歡迎。按地區劃分，則是蘇格蘭的和日本的產品最受青睞。

他亦反映，紅酒的市場競爭最激烈，因紅酒在香港為免稅商品，商家進入市場的成本低。在香港，紅酒文化也是最為普及。

原材料供應未見受影響

提到如何在行業中突圍，該企將增加消費者的體驗和對品牌的瞭解程度，主要體現在舉辦行業和機構的品酒會。

疫情影響全球供應鏈，對酒的來貨價亦有一定影響。作為銷售商，鄭表示，該企除了向客戶解釋清楚原因外，更多的應對策略是為客戶提升服務質素，例如提供送貨服務及邀請他們參加品酒會等。

近期全球均面對糧食短缺的問題，他解釋，釀酒的材料基本為「專用專植」，故並不會影響食用糧食的供應。但人工種植下，成本亦會相應地增加。且疫情影響的不單單是糧食問題，能源問題也是各國需面對的重大議題。在這些深層次問題下，該企能做的是盡力推廣產品和服務消費者。

線上銷售需面對配送問題

未來，國酒薈除了做好實體店的宣傳，利用自媒體平台作產品宣傳。亦會考慮在香港做線上銷售，不過鄭坦言，最大的挑戰是配送。

他反映，高成本、高工資、高油價，以及交通停車等一連串的挑戰，都會阻礙線上交易發展。但他表示，「無可否認，線上銷售最容易聚集客流量，且疫情更推動了這一點」。

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