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阿富汗塔利班救災莫財 籲外國解凍外匯儲備

環球社會熱點 17:32 2022/06/26

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阿富汗日前遭遇6.1級地震，導致多人死傷。當地塔利班政府呼籲國際社會提供援助，近日更促請外國政府撤銷制裁，並解凍阿富汗央行的外匯儲備協助救災。美國政府表示，正積極如何利用相關外匯儲備幫助阿富汗民眾。

阿富汗地震釀逾千人死 塔利班請求國際社會協助 【下一頁】

塔利班外交部發言人巴爾希（Abdul Qahar Balkhi）上周六（25日）接受路透社訪問，要求各國政府解除制裁，解凍阿富汗政府在海外的資產及提供援助，幫助阿富汗災民獲得最基本的人權－生存。

巴爾希指出，為阿富汗提供救災資金應是最優先處理的事項，同時批評國際社會因應涉及的國家不同，對人權問題的處理手法大相徑庭。巴爾希指全球16國壓迫少數信仰人士，穆斯林受壓迫的情況猶為明顯，但他們卻未因此被制裁。

地震奪多位家人性命 阿富汗女哭訴「無處可去」 【下一頁】

美國白宮發言人讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）同日表示，政府正研究如何利用儲存在美國的被凍結阿富汗央行外匯儲備，確保阿富汗民眾受益而非塔利班政府獲益。讓皮埃爾亦指出，美國國際開發署與人道組織合作，為阿富汗災民提供援助。

自塔利班去年掌權後，國際社會為阿富汗提供的重建資金已被叫停。由於塔利班的管治權未獲國際社會承認，加上西方國家尋求塔利班的政策更符合當地民眾的人權，數以十億美元的阿富汗央行外匯儲蓄被凍結。

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責任編輯：吳漢培

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