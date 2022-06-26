【G7峰會】4國先禁俄黃金進口 俄油價料設上限

七國集團（G7）峰會周日（26日）於德國展開，峰會議程將聚焦討論俄烏戰爭帶來的威脅，包括糧食及能源危機。《路透社》 報道指，G7最快周二（28日）宣布禁止進口俄羅斯黃金、峰會將就限制俄原油價格展開討論。英國在內4個國家率先宣布，禁止俄羅斯黃金入口。

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G7峰會周日在德國巴伐利亞州舉行，一連3日峰會聚集多個國際議題，包括俄烏戰爭、氣候變化、糧食及能源危機。 首日議程圍繞3大主要內容，包括討論因地緣政治局勢及供應鏈中斷影響經濟復甦的戰略、推進建立氣候俱樂部（Climate Club）、促進G7基建及投資夥伴關係，以及商討當前外交與安全政策問題。

美國、英國、加拿大及日本在峰會前夕宣布，同意禁止進口俄羅斯黃金。《路透社》引述美國高層官員稱，G7將於周二（28日）正式宣布進口禁令。官員指，黃金是俄羅斯與全球金融體系交易最多的出口產品，亦是當地主要收入來源。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）發聲明指，措施將打擊俄羅斯寡頭、重創普京（Vladimir Putin）戰爭資金來源。英國政府表示，俄黃金去年出口價值126億英鎊（1,213億港元），當地富裕民眾一直購買黃金來減少西方制裁帶來的金融影響。

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德國消息人士稱，料G7成員國會就進口俄石油設價格上限展開建設性討論。成員國亦會討論應對能源價格上漲，與替代俄石油及天然氣進口的選擇方案。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，峰會希望傳達北約及七國集團較以往任何時候更加團結的信息，並帶出全球民主國家一致反對普京（​​Vladimir Putin）帝國主義。

歐盟官員指，G7將向夥伴國家表明，食品價格飆升是俄羅斯發動戰爭惡果，強調成員國沒有實施針對糧食的制裁，俄烏戰爭並非區域性問題。

除G7成員國外，東道主德國邀請目前擔任非洲聯盟主席的塞內加爾、擔任拉丁美洲和加勒比國家共同體主席的阿根廷，以及主辦現任與下屆二十國集團（G20）的印尼與印度，以及南非作為合作夥伴，更邀請烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）發表視像講話。

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責任編輯：郭麗明