【MPF】積金局劉麥嘉軒：「可扣稅自願性供款」累計總供款額逾64億元　帳戶數目約6.2萬個

▲ 「可扣稅自願性供款」累計總供款額逾64億元，帳戶數目約6.2萬個。

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，指自強積金制度2000年實施後，受退休保障覆蓋的就業人口比例已大幅增至86%。截至3月底，強積金總資產值約1萬1千億元，相當於特區政府財政儲備的117%，為工作人口的退休保障提供重要資源。

自願性供款由2004年的23億元持續增加至2021年的150億元，上升約550%。而「可扣稅自願性供款」自2019年4月推出至今年3月，累計總供款額超過64億元，帳戶數目約有62000個。

投資回報方面，強積金總資產值當中約三成是淨投資回報（已扣除費用及收費)，自制度在2000年實施以來至2022年3月底的年率化淨回報率為3.6%，高於同期的1.8%年率化通脹率，跑贏通脹。

基金平均基金開支比率已由2.1%降至1.39%

收費方面，積金局多年來推行多項優化措施，如提升基金收費透明度、提供比較價格工具、推出「僱員自選安排」和設有收費管控的「預設投資策略」。強積金基金平均基金開支比率已由2007年的2.1%降至截至2022年5月底的1.39%，減幅超過三分之一。她認為，構建中的「積金易」平台可進一步大幅降低行政成本，預計平台推出首兩年，計劃成員須支付的計劃行政費預計可平均降低三成。

對於立法會通過取消強積金「對沖」安排，劉麥嘉軒認為會令強積金能夠更充份發揮退休保障功能，加強制度的充足程度。她直言，「對沖」安排無可避免令強積金資產流失，削弱了強積金的退休保障功能。取消「對沖」安排日後實施後，計劃成員將會有更充足的資產作滾存增值，善用複息效應的特點，加強退休保障成效。

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