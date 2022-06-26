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【人民幣儲備】金管局等央行參與 「人民幣流動性安排」　由國際清算銀行與人行共同制定

宏觀解讀 16:50 2022/06/26

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金管局等央行參與 「人民幣流動性安排」。

國際清算銀行公布，與人行共同制定 「人民幣流動性安排」，通過該個新的儲備資金池計劃，向參與的中央銀行提供流動資金，金管局成爲首批參與該安排的亞太地區央行之一。

國際清算銀行表示，人民幣流動性安排旨在為參與此安排的央行提供流動性支持，參與央行可在未來市場波動時，尋求此安排項下的資金支持。每個參與的央行須認繳不低於150億元人民幣或等值美元的人民幣或美元儲備，存放在國際清算銀行，形成一個儲備資金池。

該安排首批參加央行主要是亞洲和太平洋地區的央行，包括印尼央行、馬來西亞央行、香港金管局、新加坡金管局和智利央行，以及人行。

參與央行可借入額外資金

上述央行不僅可以在此安排項下提取其認繳的份額，還可通過國際清算銀行運作的抵押流動性窗口，借入額外資金。最高可借入的額外金額，相當於該央行在抵押流動性窗口所佔的份額。

金管局指，該安排將與國際結算銀行現有的流動資金安排起互補作用，在市場波動期間，為參與央行提供額外的流動資金支援，有助促進金融穩定。

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