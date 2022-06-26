【烏克蘭戰爭】澤連斯基認失北頓涅茨克 市長指俄軍已全面控制

俄羅斯與烏克蘭在烏東地區展開猛烈激戰，情勢似乎更有利於俄軍。北頓涅茨克市長承認，俄軍已全面控制當地。烏克蘭總統澤連斯基承認北頓涅茨克已失守，惟揚言要重新奪回所有失去的城市。

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北頓涅茨克（Severodonetsk）市長斯特雷烏克（Oleksandr Stryuk）在上周六（25日）承認，當地已由俄羅斯全面控制。斯特雷烏克指俄軍嘗試建立自己的秩序，已指派部分人士管理北頓涅茨克。俄羅斯國防部聲稱，俄軍因攻擊行動成功，已順利全面控制北頓涅茨克。

烏克蘭軍事情報機關首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）透露，烏軍撤出北頓涅茨克是軍隊戰術重組的其中一環。布達諾夫指俄軍試圖重覆攻擊南部馬里烏波爾（Mariupol）的戰術，不斷狂轟濫炸，認為死守在城內瓦礫及開放地區已經無用，轉至高地繼續防守行動。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在同日的演說影片中表示，即使當地過去24小時間被45枚俄軍導彈或火箭炮襲擊，但烏克蘭人民決定毫不動搖，揚言將從俄羅斯手中搶回所有失去的城市，包括北頓涅茨克﹑頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）。

澤連斯基亦指出，現階段戰事已面臨精神及情感上的挑戰，亦難以估計戰爭何時結束﹑會有多少人及事會在戰爭中犧牲，以及勝利仍是遙不可及的目標。澤連斯基稱俄軍持續狂炸證明制裁不足幫助，烏克蘭需要更多武器。

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責任編輯：吳漢培