【檢疫酒店】Trip.com開放預訂檢疫酒店　首周末即錄近8萬次用戶瀏覽、3千訂單

▲ Trip.com在剛過去的周五到周日，便錄得近8萬次獨立訪客，瀏覽第8輪檢疫酒店專頁，接獲高達3,000宗預訂訂單。（資料圖片）

政府上周四（16日）公佈新一輪檢疫酒店名單，Trip.com在剛過去的周五到周日，便錄得近8萬次獨立訪客，瀏覽第8輪檢疫酒店專頁，接獲高達3,000宗預訂訂單；當中近一半在開賣第一日（17日）錄得，創單日隔離酒店訂單數量新高。

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是次第8輪檢疫酒店名單，適用於2022年8月1日起至2022年10月31日完成檢疫期的旅客，涵蓋暑假、中秋節、國慶及重陽節公眾假期等高峰期。

按照最新數據顯示，此批訂單的入住高峰期在8月至9月期間；而機票訂單亦有明顯增長，旅客主要從英美澳等地，與及菲律賓抵港。

Trip.com發言人表示，了解到現時回港人士對香港檢疫酒店房間需求量甚大，該企正與各間政府指定檢疫酒店夥伴緊密溝通合作，努力搜羅房間，滿足用戶對酒店的需求。

海外學生回港需求大

Trip.com香港總經理蔡文軒指出，「隨著暑假臨近，及本港隔離和入境措施的進一步放寬，不少海外港人現正急不及待籌劃返港計劃，期待與家人共度假期，或進行商業活動，機票及回港隔離酒店的預訂相應增加」。

Trip.com自2021年初推出隔離酒店住宿至今，已經為超過3萬名從海外回港人士提供40多萬個房間住宿晚數。自政府公布第7輪檢疫酒店名單至今，Trip.com已錄得約1.5萬宗隔離酒店預訂，並於此期間創下檢疫酒店訂單數目的歷史新高，共約13萬間房間住宿晚數；預訂的入住高峰期為暑假6月至7月之間，多用於滿足海外學生回港的需求。

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責任編輯：李智美