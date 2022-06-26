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特朗普稱美禁止墮胎是法治勝利 大讚自己「做到嘢」

環球社會熱點 15:41 2022/06/26

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最高法院上周五（24日）取消憲法賦予的墮胎權，前總統特朗普上周六（25日）出席伊利諾伊州初選造勢大會時，再次讚揚最高法院的裁決。特朗普聲稱由他委任的3名保守派大法官贊成結束墮胎權，在裁決發揮重大作用。

美最高法院推翻憲法保障墮胎權 多國領袖批女權倒退 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）上周六參加伊利諾伊州共和黨候選人米勒（Mary Miller）的造勢大會時，他表示最高法院推翻1973年羅訴韋德案（Roe vs.Wade）的裁決，稱是「憲法、法治以及生命的勝利」。他亦讚揚其他保守派及反墮胎社運人士的努力，指他們的積極奉獻及犧牲終於得到回報。

特朗普聲稱在2016年起任命的3位保守派大法官贊成推翻保障墮胎權，表明他在最高法院的裁決發揮作用。他的言論引來台下民眾熱烈回應，高呼「謝謝特朗普」（Thank you Trump）。

美國料逾半數州禁女性墮胎 特朗普讚裁決是「上帝決定」 【下一頁】

米勒更代表所有愛國人士感謝特朗普爭取「白人生命的勝利」（victory for white life），但她的發言人其後澄清，米勒原指「生存權利的勝利」，當日只是口誤，禁止墮胎與女性膚色無關。

特朗普在其4年任期內委任3名大法官，包括戈薩奇（Neil Gorsuch） 、卡瓦諾（Brett Kavanaugh） 及巴雷特（Amy Coney Barrett)，3人同樣支持推翻羅訴韋德案裁決，最高大法院最終以5票對4票通過取消憲法墮胎權。

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責任編輯：郭麗明

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