【航空業】歐盟推動「零排放航空聯盟」　迎接碳中和飛機時代

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歐洲聯盟委員會（European Commission）正敦促航空業者加入其新推動的零排放航空聯盟（Alliance on Zero Emission Aviation），為碳中和飛機的時代到來做好準備。
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歐洲執委會的零排放航空聯盟，成員包括飛機製造商、航空公司、機場、能源企業及燃料供應方的代表、乘客與環境利益團體，以及監管與認證機關。
歐盟執委會的負責人表示，所有成員將努力「確認碳中和飛機投入商業服務需面臨的所有障礙，並制定建議發展規劃解決以及促進投資計畫，在成員之間創造協同效應和動力」。
空中巴士正投入新研發
事實上，航空業若要減少碳足跡，首先必須有永續航空燃料來取代目前的化石燃料。目前，航空業二氧化碳排放量佔全球總體的2.5%至3%。歐盟若要在2050年底前達成碳中和目標，燃料是重大挑戰之一。
因此，飛機製造商正努力推出用混合動力或電力推進的地區型飛機，最大航程可達數百公里。歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）就正研發一款氫動力的中程飛機，目標於2035年底前投入商業服務。
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責任編輯：李智美