【航空業】歐盟推動「零排放航空聯盟」　迎接碳中和飛機時代

▲ 歐洲聯盟委員會（European Commission）正敦促航空業者加入其新推動的零排放航空聯盟（Alliance on Zero Emission Aviation），為碳中和飛機的時代到來做好準備。（法新社圖片）

歐洲聯盟委員會（European Commission）正敦促航空業者加入其新推動的零排放航空聯盟（Alliance on Zero Emission Aviation），為碳中和飛機的時代到來做好準備。

【好想去日本】日本3個機場人流回升至疫前7成水平 惟關西機場料國際旅客難快速恢復

歐洲執委會的零排放航空聯盟，成員包括飛機製造商、航空公司、機場、能源企業及燃料供應方的代表、乘客與環境利益團體，以及監管與認證機關。

歐盟執委會的負責人表示，所有成員將努力「確認碳中和飛機投入商業服務需面臨的所有障礙，並制定建議發展規劃解決以及促進投資計畫，在成員之間創造協同效應和動力」。

空中巴士正投入新研發

事實上，航空業若要減少碳足跡，首先必須有永續航空燃料來取代目前的化石燃料。目前，航空業二氧化碳排放量佔全球總體的2.5%至3%。歐盟若要在2050年底前達成碳中和目標，燃料是重大挑戰之一。

因此，飛機製造商正努力推出用混合動力或電力推進的地區型飛機，最大航程可達數百公里。歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）就正研發一款氫動力的中程飛機，目標於2035年底前投入商業服務。

【串流平台】迪士尼以1500%溢價保住一級方程式播映權 料每年付高達7億費用

【走向國際化】Sharp改用英文作官方語言 拓歐美市場

責任編輯：李智美