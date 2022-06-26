約翰遜想三度連任 圖執政到2030年代中

英國首相約翰遜屢次傳出連番醜聞，導致民望及管治威信大幅下跌。即使近來備受壓力，但約翰遜近日亦透露，希望可以三度連任英國首相，繼續執政至2030年代中期。

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約翰遜（Boris Johnson）上周六（25日）於盧旺達首都基加利（Kigali）被問及，會否希望完成第二個首相任期（即2024年大選前）。他回應稱正積極考慮第三個任期，更稱自己連任是有可能，但強調他到時候會再檢視可能性。

同時，約翰遜表示展開改革政府的大型工程，有意革新英國憲法﹑法律系統運作模式﹑邊境管理模式及經濟，以及團結英國人民與提升民眾生活水平。約翰遜甚至稱，希望帶領落實上述政策，即執政至2030年代中期。首相府隨後澄清，指約翰只是開玩笑。

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英國首相並無任期限制，只要所屬政黨取得國會下議院多數優勢。若約翰遜最終執政至2030年代中，將超越前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher），成為史上就任最長的英國首相。

約翰遜另外透露，不預期未來會再次出現保守黨內發起挑戰權力的不信任動議。約翰遜亦把上周國會兩議席補選失利歸咎於媒體多月以來，持續報道首相府派對門事件。

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責任編輯：吳漢培