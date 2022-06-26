【香港經濟】抵港檢疫要求嚴格　香港總商會梁兆基：打擊短期商貿活動

▲ 香港總商會總裁梁兆基就指出，本港對入境旅客實施嚴格檢疫要求，打擊短期商貿活動，包括展覽業務等，希望政府盡快通關。（資料圖片）

疫下通關之路遙遙無期，影響不少商戶生計。香港總商會總裁梁兆基就指出，本港對入境旅客實施嚴格檢疫要求，打擊短期商貿活動，包括展覽業務等，希望政府盡快通關。

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梁認為，全球多個國家地區已陸續重開邊境，但本港仍未開放，難以發揮國際商貿角色。「過去大家以同樣方法營商，但是當全世界對外開放，剩下香港困住，商界當然會選擇可以自由出入的地方營商，短期商貿活動完全消失，不僅是旅遊業。所以香港商界幾乎同一聲音，希望能夠盡快與內地、外國通關。」

梁又稱，香港回歸25年以來，政府維持金融制度穩健，香港營商環境存在一定優勢，但疫情令內地及海外人才流失，故認為下屆政府要更著力解決人才問題。

他又表示，過去香港經歷一連串政治及經濟風波，打擊本港形象及聲譽，但未見外國企業大規模撤資，相信即使美國對本港實施經濟制裁，金融市場仍能發揮功能，對整體經濟不會有太大影響。

經濟實力不及其他同級城市

不過梁指出，與其他同級城市相比，香港沒有明顯的產業政策，作為一個國際城市，自然傾向金融業發展，但金融板塊不能包圍整個經濟，仍要很多產業去支持其他人口的收入，造成本港經濟實力不及其他同級城市，例如新加坡，在這方面不太理想。

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責任編輯：李智美