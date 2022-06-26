【美國加息】儲局官員戴利：支持下月加息75個基點 相信不會引發經濟衰退

美國通脹率處於40年高位，三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly））周五（24日）表示，支持聯儲局在下個月會議上再次加息75個基點，以遏制通脹。

戴利說，她準備在7月底的會議上，支持再度加息75個基點。但她認為，未來加息的幅度將取決於各種事態發展，「需要額外收緊多少取決於聯儲局無法直接控制的因素，包括供應鏈復甦速度和幅度、俄烏戰爭的持續時間以及離開勞動力市場的人回歸的意願。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

戴利說，無論央行選擇哪種路徑，經濟都可能會出現一些放緩。她預計，經濟增速將放緩至低於其長期趨勢，而失業率亦會從目前非常低的水平上升。

不過，戴利有信心美國不會出現經濟衰退，並指「現在討論美國經濟衰退的機率還為時過早。」

【延伸閱讀】 大摩維持恒指明年中目標21500點 推薦15隻本港內地焦點股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠