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【俄烏局勢】據報七國集團將祭新制裁 禁俄羅斯黃金進口

環球政經 13:42 2022/06/26

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由英國、美國、加拿大、日本、法國、德國和意大利，7個主要發達經濟體，所組成的七國集團（G7），周日（26日）於德國召開為期3天的峰會。 據《彭博社》引述知情人士報道，美國總統拜登（Joe Biden）將與七國集團領袖，宣布禁止從俄羅斯進口黃金，這是針對俄羅斯入侵烏克蘭的最新措施。

知情人士透露，各國領袖將在德國峰會上宣布聯合聲明。據報道，這項禁令將首次適用于從俄羅斯運往G7國家的黃金。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

知情人士續稱，美國財政部將於下周二（28日）頒布禁令，禁止美國進口俄羅斯黃金。

【延伸閱讀】 大摩維持恒指明年中目標21500點 推薦15隻本港內地焦點股　【下一頁

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同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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