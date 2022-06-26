【俄烏局勢】據報七國集團將祭新制裁 禁俄羅斯黃金進口

由英國、美國、加拿大、日本、法國、德國和意大利，7個主要發達經濟體，所組成的七國集團（G7），周日（26日）於德國召開為期3天的峰會。 據《彭博社》引述知情人士報道，美國總統拜登（Joe Biden）將與七國集團領袖，宣布禁止從俄羅斯進口黃金，這是針對俄羅斯入侵烏克蘭的最新措施。

知情人士透露，各國領袖將在德國峰會上宣布聯合聲明。據報道，這項禁令將首次適用于從俄羅斯運往G7國家的黃金。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

知情人士續稱，美國財政部將於下周二（28日）頒布禁令，禁止美國進口俄羅斯黃金。

【延伸閱讀】 大摩維持恒指明年中目標21500點 推薦15隻本港內地焦點股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠