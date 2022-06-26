【美國經濟】穆迪維持美國信用評級Aaa不變 料經濟將展現韌性

國際信評機構穆迪維封美國主權信貸評級為「Aaa」不變，評級展望維持在「穩定」，預計美國經濟將展現其韌性，

穆迪在一份聲明中表示，美國在疫情後迅速複蘇，避免了經濟創傷，並展示了政府應對衝擊的能力，看好經濟與主權債務表現保持彈性。

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穆迪稱，面對高通脹、金融狀況收緊、俄烏戰爭等挑戰，美國經濟面臨的風險大幅增加，但相信聯儲局在內的機構將有效應對這些挑戰，美國經濟將展現其韌性。

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責任編輯：黃苑筠