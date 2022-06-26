【國際油價】油價回落 能源專家指出兩大主因

油價在過去一個月回調，標普全球（S&P Global） 副董事長、能源專家 Dan Yergin 表示，雖然市場供應緊張，油價下跌主要歸因於，聯儲局加息和俄烏戰爭。

自去年以來，國際油價一直在上漲，在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後飆升至高位。但自5月底以來，布蘭特原油期貨價格已從每桶120美元以上，跌至每桶約109美元，下跌約10%。紐約原油期貨亦下跌超過9%。

據《CNBC》報導，標普全球（S&P Global） 副董事長、能源專家Daniel Yergin表示，隨著投資人關注美國和歐洲的衰退風險，令油價得以緩解。儘管美國經濟有可能衰退，但央行收緊政策，決心降低通脹。

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Daniel Yergin稱，「另一個主因是，俄羅斯總統普京將俄烏戰爭擴大到對歐洲的經濟戰爭，普京試圖破壞歐盟經濟。」俄羅斯限制了對歐洲的天然氣供應，當地歐洲冬季或面臨能源短缺問題。

Daniel Yergin補充道，世界最大石油消費國中國，雖然中國已經陸續解封部分地區，但目前尚不清楚當地企業的反彈速度，需求前景不確定，阻止石油價格走高。

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責任編輯：黃苑筠