【宏觀中國】國內多地調整跨省流動政策 暑假旅遊或重回正軌

全國疫情態勢總體趨於平穩，自6月以來，浙江、甘肅、江西、江蘇、青海等多地調整跨省流動政策。其中，海南調整了來返人員疫情防控措施，非涉疫區人員憑健康碼「綠碼」辦理登機或其他來瓊手續，不強制要求核酸陰性證明；涉疫地區人員核酸陰性證明改為48小時內1次。

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在各地放寬旅行政策的利好消息刺激下，國內航班在6月迎來了小高峰。數據顯示，6月19日國內航班量超過8,000班。同程旅行《2022暑期旅行消費預測報告》顯示，綜合疫情防控政策優化調整及各種利好政策的支撐，對比2021年同期，預計2022年暑期國內旅游市場將重回復甦軌道，整體出游人次將有望恢復至2019年同期的70%以上。

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專家表示，雖然各地已經逐步放寬了跨省流動政策，但目前跨省流動政策的主要目的還是集中在跨省通勤和物資流動等事宜。同程研究院首席研究員指出，全國防疫形勢穩定，對旅游市場的快速復甦起到了明顯的帶動作用。在新的跨省游熔斷機制的指引下，目前除少數存在本土疫情的地區暫未放開外，大部分省區市的跨省游都已恢復。

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撰文：林衛