  • 33°C
香港時間 : 2022626日 (日) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【捱貴米】國際大米價格連續攀升 對糧食市場影響多大？

股樓投資 15:18 2022/06/26

分享：

分享：

資料顯示，今年國際大米價格連續5個月攀升，達到12個月高點。大米作為主要糧食之一，其價格連續攀升，引發市場廣泛關注。但值得注意是，即使國際大米價格連升5個月，其價格仍然比去年同期下跌6%。現階段大米價格上漲或是去年連續下跌的一種反彈。

【同場加映】溫股知新：山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

未來國際大米價格主要受到出口國政策的影響。日前，東南亞主要大米出口國謀劃聯合漲價。5月底，泰國政府發言人表示，泰國與越南計劃聯合提高大米價格。但是暫未有明確政策消息發布。這次泰國與越南計劃聯合漲價，類似2008年「大米出口OPEC」重提，但是當時因主要出口國利益協調不一致等因素未能實施。

【延伸閱讀】大行點睇：大和料港股估值續低  推薦14隻首選股份，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

分析指，國際市場具備抵御大米價格暴漲的產量、庫存基礎。當前，全球大米庫存保持高位、主產國產量預期增長。聯合國糧農組織最新預測，2021/2022年度全球大米產量5.2億噸，雖然產量比上年減少0.2%，但是期末庫存仍然保持1.92億噸的高位。另外，自2021年以來泰銖持續貶值，至5月已累計貶值12.1%，以美元標價的國際大米價格依然承受下跌壓力。

【同場加映】青姐話：風水輪流轉 久旱逢甘露

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
通脹 經濟

上一篇文章

【宏觀中國】國內多地調整跨省流動政策 暑假旅遊或重回正軌

下一篇文章

【美國加息】儲局官員戴利：支持下月加息75個基點 相信不會引發經濟衰退
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
信義玻璃信義光能同發盈警 料中期盈利倒退逾三成
信義玻璃信義光能同發盈警 料中期盈利倒退逾三成
【書展2022】今屆書展活動一覽 將於下月20至26日舉行 門票下周一發售
【書展2022】今屆書展活動一覽 將於下月20至26日舉行 門票下周一發售
波司登今年計劃 加開300間加盟店
波司登今年計劃 加開300間加盟店
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款