【捱貴米】國際大米價格連續攀升 對糧食市場影響多大？

資料顯示，今年國際大米價格連續5個月攀升，達到12個月高點。大米作為主要糧食之一，其價格連續攀升，引發市場廣泛關注。但值得注意是，即使國際大米價格連升5個月，其價格仍然比去年同期下跌6%。現階段大米價格上漲或是去年連續下跌的一種反彈。

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未來國際大米價格主要受到出口國政策的影響。日前，東南亞主要大米出口國謀劃聯合漲價。5月底，泰國政府發言人表示，泰國與越南計劃聯合提高大米價格。但是暫未有明確政策消息發布。這次泰國與越南計劃聯合漲價，類似2008年「大米出口OPEC」重提，但是當時因主要出口國利益協調不一致等因素未能實施。

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分析指，國際市場具備抵御大米價格暴漲的產量、庫存基礎。當前，全球大米庫存保持高位、主產國產量預期增長。聯合國糧農組織最新預測，2021/2022年度全球大米產量5.2億噸，雖然產量比上年減少0.2%，但是期末庫存仍然保持1.92億噸的高位。另外，自2021年以來泰銖持續貶值，至5月已累計貶值12.1%，以美元標價的國際大米價格依然承受下跌壓力。

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撰文：林衛