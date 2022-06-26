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【藥明生物】商業化生產項目倍增 藥明生物逢低入

股樓投資 13:27 2022/06/26

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國泰君安報告指，藥明生物（02269）管理層預期在8月或9月從未經核實名單（UVL）移除至少一家子公司，並重申UVL並未影響公司的業務，因為公司可以從其他國家採購供應或把製造過程轉移至其他子公司。該行相信公司還有三大驅動因素，令未來業績繼續成長，目前的估值和價格相對合理，建議逢低買入。

【同場加映】溫股知新：山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

第一，持續強勁的業務增長。2020至2021年公司綜合項目數從334增至480個，按年上升44%；新增項目數從103增至156 個，按年升50%以上；三期臨床項目數從28個增至32個，按年升14%；商業化生產的項目從2020年的2個增至2021年的9個，按年升350%。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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第二，產品管綫和平台優勢。公司目前的管綫單抗項目佔一半左右，其中雙抗、ADC、融合蛋白分別佔13%左右。公司在生物藥發現、開發和生產的整個生命周期內研發推出各種專利技術平台，包括 WuXiBody 雙特異性抗體技術平台等。這些專利技術平台不僅是公司CRDMO業務模式的基石，而且有助於高效推進項目進度 及提高相應收益。第三，產能優勢。為滿足日益增長的需求，公司總產能將從現在的15.4萬升在2022年底繼續提高至26.2萬升，2024年後達到43萬升。

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撰文：林衛

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生物科技股 港股 買入 藥明生物（02269）

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