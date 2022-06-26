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【行業點睇】汽車智能化趨勢確定 車載鏡頭需求勁

股樓投資 13:16 2022/06/26

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據國海證券估算，駕駛自動化水平升級有望開啟中國汽車傳感器行業千億市場，2021至2025年複合年增長率達39%。目前駕駛自動化水平不斷升級的趨勢已經顯現，5月平治L3級智能汽車的量產標志著汽車行業開始步入自動駕駛階段。隨着新能源汽車滲透率與駕駛自動化水平的不斷提升，環境感知傳感器單車搭載數量有望持續增加。

【同場加映】溫股知新：山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

該行又預計，2025年全球與中國汽車傳感器行業市場有望達到2,121億元（人民幣，下同）和1,004億元，2021至2025年複合年增長達34%及39%，其中中國車載激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達、攝像頭、車身傳感器市場在2021至2025年複合年增長率可達152%、32%、30%、37%和19%。

【延伸閱讀】大行點睇：大和料港股本季見底 和A股同具長期投資價值 列出14隻首選股份，請按【見下頁

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據ON SEMI披露，車載攝像頭中圖像傳感器的成本佔比可達 50%，模組封裝和鏡頭組佔比分別為25%、14%；三者均處於產業鏈中游位置，其中圖像傳感器是是車載攝像頭核心技術。受益於車載鏡頭需求增長，車載鏡頭市場有望持續擴張，從車載鏡頭出貨量看，舜宇光學（02382）穩居第一。

【同場加映】青姐話：風水輪流轉 久旱逢甘露

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撰文：林衛

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