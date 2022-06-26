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【A股布局】A股逆勢跑贏外圍股市 獨立行情可撐幾耐？

股樓投資 13:04 2022/06/26

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中泰證券研究歷史上A股與美股的聯動性，發現自2000年以來，美股共發生過6次標普500指數跌幅超過15%的調整。在這 6 次下跌中，有4冷中美股市走勢背馳，主要因期間A股的經濟環境均相對溫和或復甦、貨幣政策以「我」為主保持寬鬆。對比下，當前掣肘美股的關鍵因素對A股影響甚微。

【同場加映】溫股知新：山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

第一，中美經濟周期和貨幣政策的錯位。國內5月經濟數據和信貸數據的回溫、穩增長措施加碼落地、疫後復工復產修復，國內經濟改善可期。反觀美國通脹持續高企，貨幣政策持續收緊，滯脹和緊縮之下出現經濟衰退擔憂。其次，外資的北上資金最近三周淨流入近800億元人民幣，國內資金甚至出現槓桿入場，流動性問題階段性緩解。

【延伸閱讀】下半年部署：建銀推薦下半年10大焦點股，請按【見下頁

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但長期A股要走出更持續的獨立行情，取決於全球經濟周期的方向性變化。目前來看，不論是全球製造業PMI還是20國PMI按年改善比例，均處於下行期。在經濟下行壓力凸顯的大背景下，海外流動性收緊，中國經濟不可避免的受到海外衰退壓力的負面衝擊。

【同場加映】青姐話：風水輪流轉 久旱逢甘露

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撰文：林衛

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滯脹 標準普爾500指數 PMI 中國 A股

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