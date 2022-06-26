【行業點睇】加息對全球石化板塊影響微 信達堅決看好能源大通脹

信達證券回顧了歷史上美國聯儲局的加息周期，以及油價和石化板塊股票的表現，反映過去6次周期對全球油價和石化板塊股票價格變化趨勢的影響有限。其中普遍顯示，全球一體化石油巨頭均呈上漲趨勢，包括英國石油（BP）、雪佛龍（CVX）、中石油（00857）及中石化（00386）。

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該行認為，影響能源價格大幅變動的原因主要還是市場供求關系，加息政策對能源價格的影響並不大，尤其對於供給產能周期性短缺帶來的價格上漲更是如此。這一輪能源資源的通脹類似2002至2007年，目前相當於2004年前後，同是一輪真正意義上的產能周期，此輪加息類似第五輪加息2004至2006年，油價和石化板塊股票仍將保持上漲趨勢。

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此外，本輪能源通脹實際是供給產能周期為根本，加上長期貨幣寬鬆環境為助力的結果。投資機會方面，未來3至5年能源資源有望處在景氣度向上的周期，行業形勢由過去數年的震盪向下，改為未來數年的震盪向上，該行繼續堅定看好本輪能源大通脹，繼續堅定看好能源、資源板塊的歷史性配置機會。

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撰文：林衛