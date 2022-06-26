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【行業點睇】加息對全球石化板塊影響微 信達堅決看好能源大通脹

股樓投資 12:51 2022/06/26

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信達證券回顧了歷史上美國聯儲局的加息周期，以及油價和石化板塊股票的表現，反映過去6次周期對全球油價和石化板塊股票價格變化趨勢的影響有限。其中普遍顯示，全球一體化石油巨頭均呈上漲趨勢，包括英國石油（BP）、雪佛龍（CVX）、中石油（00857）及中石化（00386）。

【同場加映】溫股知新：山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

該行認為，影響能源價格大幅變動的原因主要還是市場供求關系，加息政策對能源價格的影響並不大，尤其對於供給產能周期性短缺帶來的價格上漲更是如此。這一輪能源資源的通脹類似2002至2007年，目前相當於2004年前後，同是一輪真正意義上的產能周期，此輪加息類似第五輪加息2004至2006年，油價和石化板塊股票仍將保持上漲趨勢。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩指內地振經濟訊號正面 推薦30隻基建投資受惠股，請按【見下頁

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此外，本輪能源通脹實際是供給產能周期為根本，加上長期貨幣寬鬆環境為助力的結果。投資機會方面，未來3至5年能源資源有望處在景氣度向上的周期，行業形勢由過去數年的震盪向下，改為未來數年的震盪向上，該行繼續堅定看好本輪能源大通脹，繼續堅定看好能源、資源板塊的歷史性配置機會。　

【同場加映】青姐話：風水輪流轉 久旱逢甘露

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撰文：林衛

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雪佛龍（Chevron，美：CVX） 英國石油（美：BP） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 美國聯儲局 石油 股票

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