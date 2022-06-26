【券商點睇】未來兩月股市勝率賠率雙高 增長股贏面上升

天風證券報告指，根據對官方數據的擬合，預計內地4月單月GDP增速在-3%至-2.5%，5 月單月GDP增速在-0.5%。5 月經濟數據較4月明顯改善，但目前仍處於負增長的狀態。後續經濟恢復的阻力可能大於 2020 年。往後的信用擴張要依賴政府加槓桿主導，但回升的幅度要視政策節奏、力度與地產修復程度而定。目前，宏觀流動性還處在偏緊的水平。

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該行表示，股票的勝率連續兩個月回升，5 月經濟和信用從4月底部開始邊際修復，政策維持寬鬆的概率仍高，是股市勝率回升的主要原因。6至8月大型價值和大型成長股的勝率最高，大型價值股和中型增長股的勝率繼續上升，小型增長股勝率持平。經濟弱復甦和流動性寬鬆的宏觀環境，對增長股的支撐較強，增長股的整體勝率快速回升至中性以上。

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另一方面，周期股在滯脹環境中的確定性較高，勝率小幅上升至略高於中性。信用環境依然偏緊，金融股的勝率維持在較高位置與上期持平。消費股的勝率開始從低位回升，仍在中性以下。基於股票的勝率和賠率雙高，天風證券維持股票配置比例為增持。本期大型價值、增長、周期股的勝率和賠率均有提升，依然可以反映市場對修復交易的期待和對確定性的追求，建議投資者增持。

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撰文：林衛