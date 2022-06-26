【TESLA】瑞信：基本面強足夠抵禦弱季度銷售 特斯拉評級為「跑贏大市」

據報道，全球電動車龍頭Tesla（TSLA）被大行調低目標價，因預期第二季交付量或差過市場預期，但仍然維持「跑贏大市」評級。瑞信預估第二季Tesla將會交付24.2萬輛汽車，少於預期的27.3萬輛，並將第二季每股收益由2.06美元降至1.1美元。

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不過，該行分析員Dan Levy認為Tesla的基本面強勁，足夠抵禦季度的負面挑戰，「我們相信特斯拉的長期情況很清晰，該公司仍是電動汽車領域的全球領導者，基於特斯拉在垂直整合方面的領先優勢和豐富經驗，該公司在電動汽車競賽中優勢只會持續擴大。」

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瑞信將Tesla目標價由1,125美元調低至1,000美元，但維持「跑贏大市」評級，主要因目標價被下調後，距離現價尚有近4成的上升空間。雖然上海工廠一度因疫情而停工影響第二季業績，因該行預計下半年將回復增長。

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撰文：林衛