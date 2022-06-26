【串流平台】Netflix證推帶廣告平價Plan 正與廣告商洽談

串流平台Netflix（美：NFLX）聯席行政總裁Ted Sarandos證實，將會推出定價將較現時便宜的附帶廣告訂閱計劃。並正在與多個潛在合作夥伴洽談，以助其進入廣告業務。

Ted Sarandos戛納廣告節上接受訪問時 ，提到Netflix的廣告訂閱計劃。他說，新計劃將吸引更多的客戶，增加訂閱用户數量。他稱，新計劃是吸引不介意觀看廣告，並希望以較便宜的價錢訂閱Netflix的客戶，預料會在今年年底或之前推出計劃。

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另外，早前有報道指，Netflix正與Comcast（美：CMCSA)旗下的NBCUniversal和Alphabet (美：GOOGL) 旗下的Google就含廣告的訂閱計劃進行洽談，Ted Sarandos證實，集團已經開始接觸潛在的廣告銷售合作夥伴。

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責任編輯：黃苑筠