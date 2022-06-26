【美國經濟】諾貝爾得主克魯格曼：美國經濟最大的風險 是聯儲局過度收緊政策

諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼（Paul Krugman）表示，美國經濟近期最大的風險，就是聯儲局因應對通脹的過度收緊貨幣政策。

克魯曼接受《彭博電台》訪問時表示：「最大的風險是聯儲局將做得太過火」，同時他亦擔憂歐洲央行的收緊步伐過快。

利率期貨顯示，交易員押注聯儲局明年初會加息至3.5%，目前的區間為1.5%至1.75%。克魯格曼認為，市場可能誇大聯儲局未來加息的幅度。他指出，正如市場沒料到通脹上升得這麼快，屆時通脹降溫的速度也可能超出預期。

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他認為，從根本上解決與經濟過熱相關的問題並不難，甚至不需要經歷經濟衰退，只是失業率可能略微上升，從目前3.6%失業率升至4%以上。

克魯格曼指出，政策制定者目前的面臨的挑戰是，不知道要利率要升到多高才能抑制通脹，因此過度縮表可能會使經濟面臨風險，更差的情況下，失業率可能短暫超過5%。

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責任編輯：黃苑筠